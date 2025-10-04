Ít ai ngờ, "bà trùm" bất động sản đặt mục tiêu xây 40.000 căn nhà ở xã hội từng là người bán quán nước ven đường tại Bình Dương

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở xã hội (NOXH) ngày càng trở nên cấp bách tại các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM, Kim Oanh Group nổi lên như một trong những tập đoàn bất động sản phía Nam tích cực đặt cược vào phân khúc này. Với kế hoạch triển khai hàng chục dự án NOXH trong giai đoạn 2023-2028, tập đoàn đặt mục tiêu trở thành tên tuổi dẫn dắt, chỉ xếp sau Địa ốc Hoàng Quân – doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực này.

Người đứng sau Kim Oanh Group là bà Đặng Thị Kim Oanh (sinh năm 1970, quê Thừa Thiên Huế) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Gíam đốc.

Ít ai ngờ rằng, trước khi bước chân vào bất động sản, bà từng chỉ là người bán quán nước ven đường tại Bình Dương. Ngày đó, Bình Dương rất hoang vắng, chỉ có các chủ đầu tư đến xem và ghé vào quán nước của bà để trao đổi thêm trong vấn đề đầu tư bất động sản. Nghe bàn về bất động sản "quen tai", mối lương duyên của bà Oanh với nghề môi giới bất động sản cũng bắt đầu từ đó.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - người sáng lập Kim Oanh Group.

Từ cơn sốt đất Bình Dương đến khát vọng “bà trùm” nhà ở xã hội

Cơn sốt đất Bình Dương những năm trước 2008 đã mở ra cơ hội để bà thành lập văn phòng tư vấn và chính thức đặt nền móng cho Kim Oanh Real Estate.

Tháng 4/2009, bà Oanh thành lập CTCP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh với vốn điều lệ ban đầu 48 tỷ đồng. Khi ấy, công ty tập trung vào phân khúc đất nền và nhà giá rẻ. Nhờ nắm bắt được thị hiếu, công ty nhanh chóng mở rộng ra Đồng Nai và TP.HCM chỉ sau một năm. Đến năm 2014, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình từ đơn vị môi giới sang nhà phát triển dự án.

Bước ngoặt lớn nhất của Kim Oanh Group là vào năm 2023, khi công bố kế hoạch xây dựng 26 dự án nhà ở giai đoạn 2023-2028, trong đó 23 dự án NOXH và 3 dự án nhà ở thu nhập thấp, tổng cộng khoảng 40.000 sản phẩm với mức đầu tư 31.000 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1, tập đoàn dự kiến đưa ra thị trường 25.000 sản phẩm đến năm 2026.

Nếu Kim Oanh Group làm đúng kế hoạch này, họ sẽ trở thành "bà trùm" NOXH chỉ đứng sau CTCP Tư Vấn - Thương Mại – Dịch Vụ - Địa ốc Hoàng Quân (HQC).

Gần đây, tập đoàn đã bắt đầu khởi động nhiều dự án nhà ở xã hội. Gần nhất ngày 23/9, Kim Oanh Land động thổ dự án K-Home Cityview tại Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trước đó, ngày 21/8/2025, tập đoàn cùng lúc động thổ các dự án K-Home Avenue, K-Home Midtown, K-Home Skyview tại Nhơn Trạch và Trảng Bom với tổng cộng khoảng 5.500 căn hộ.

Vào đầu năm 2025, doanh nghiệp đã công bố dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam mang tên K-Home New City, tọa lạc tại thành phố mới Bình Dương với quy mô gần 27 ha, cung cấp cho thị trường 3.310 sản phẩm căn hộ và nhà phố.

Dự án nhà ở xã hội K-Home New City bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Sau gần 2 thập kỷ, Kim Oanh Group đã trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản lớn tại khu vực phía Nam. Tập đoàn hiện sở hữu danh mục hơn 50 dự án trải dài từ Đồng Nai, TP HCM (Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), một số dự án nổi bật có thể kể đến như Golden Center City, Richland Residence, Mega City 1 & 2, Century City, The EastGate, Legacy Central…

Không chỉ dừng lại ở các dự án quy mô trung bình, Kim Oanh Group còn ghi dấu ấn bằng loạt dự án tỷ USD. Tiêu biểu là The One World (Bình Dương) với quy mô gần 50 ha và tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Gần đây, ngày 27/9, tập đoàn tiếp tục khởi công dự án One Era tại phường Thuận Giao, TP.HCM, có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD, được phát triển cùng các đối tác Nhật Bản.

Theo công bố trên website, Kim Oanh Group hiện nắm giữ khoảng 500 ha quỹ đất, mỗi năm đưa ra thị trường khoảng 6.000 sản phẩm và duy trì lực lượng gần 1.200 nhân sự.

Những rào cản trên hành trình thành “bà trùm”

Dù tham vọng lớn, hành trình để trở thành "bà trùm" NOXH của Kim Oanh Group không hề bằng phẳng. Doanh nghiệp đang đối diện nhiều vướng mắc pháp lý trong quá trình triển khai, đặc biệt là trong việc ghi nhận chi phí đất.

Bà Kim Oanh cho biết, có những dự án mà doanh nghiệp đã chi hơn 780 tỷ đồng từ năm 2018 để mua lại quỹ đất, nhưng khi chuyển đổi sang NOXH, cơ quan quản lý chỉ ghi nhận giá trị khoảng 100 tỷ đồng theo khung giá của tỉnh, khiến tập đoàn lỗ kế toán khoảng 600 tỷ đồng.

"Từ một quỹ đất trị giá 1.000 tỷ đồng, khi làm NOXH, giá trị chỉ còn 100 tỷ đồng. Đây là điều bất cập, chưa hợp lý", bà Oanh từng nhấn mạnh.

Không chỉ dừng ở vấn đề chi phí, Kim Oanh Group còn đề xuất Nhà nước cần rút ngắn thủ tục, giảm lãi suất vay, kéo dài thời hạn cho vay và nới trần lợi nhuận đối với NOXH để khuyến khích doanh nghiệp tham gia.

Song hành với tốc độ mở rộng, tập đoàn này cũng không tránh khỏi những lùm xùm. Việc phát triển quá nhanh từng khiến Kim Oanh Group vướng vào một số lùm xùm, như “xé rào” chuyển nhượng dự án Mega City 2 khi chưa đủ điều kiện pháp lý, hay tranh chấp đất đai liên quan đến Khu công nghiệp Phú Tân (Bình Dương).

Đáng chú ý, năm 2023, Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Kim Oanh còn vướng vào vụ kiện tụng với gia đình ông Trần Quí Thanh (Tân Hiệp Phát), thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.



