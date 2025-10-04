Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin mừng

Mới đây, Thường trực Thành ủy Cần Thơ vừa có buổi làm việc với Tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm (Tổ công tác số 5) nhằm kịp thời tháo gỡ những "nút thắt" đang làm chậm tiến độ của 5 dự án chiến lược, có quy mô hơn 4.200 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký vượt 11.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Khu công nghiệp Sông Hậu 2: diện tích 380 ha, vốn đầu tư hơn 5.569 tỷ đồng, do Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC) của ông Đặng Thành Tâm làm nhà đầu tư. Dự án được chia 3 phân kỳ, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 8/2029.

Khu công nghiệp Đông Phú 2: diện tích 234 ha tại xã Châu Thành, định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, vốn đầu tư hơn 3.996 tỷ đồng, do Công ty CP Khu công nghiệp Đông Phú làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành tháng 12/2028.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong: quy mô 2.945 ha, trải dài trên địa bàn các xã Châu Thành, Phú Hữu, Đông Phước và Thạnh Hòa. Đây là dự án chiến lược, định hướng xây dựng đô thị hiện đại gắn với văn hóa sông nước, dân số dự kiến 300.000 người, có khả năng đón 10.000 lượt khách du lịch mỗi ngày.

Khu đô thị mới 927C: diện tích khoảng 657,13 ha tại xã Châu Thành, quy mô dân số dự kiến hơn 48.000 người. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và đang từng bước hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh (Vị Thanh - Vị Tân): chiều dài 4,56 km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng từ ngân sách, dự kiến triển khai giai đoạn 2024 - 2029, nhằm tạo trục kết nối quan trọng giữa trung tâm thành phố và khu vực ngoại thành.

Báo cáo của Tổ công tác số 5 cho thấy, các dự án trên đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Cụ thể, đối với KCN Sông Hậu 2, hợp đồng giải phóng mặt bằng giữa nhà đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn tất.

KCN Đông Phú 2 gặp trở ngại về hạ tầng kết nối, khi tuyến đường hiện hữu và cầu Phú Hưng chưa đáp ứng tải trọng, quy mô.

Dự án cầu Nguyễn Chí Thanh vướng ở việc xác định giá đất cụ thể, chính sách hỗ trợ, bồi thường đối với nhà – công trình bị ảnh hưởng một phần, cùng với thủ tục khu tái định cư.

Đối với hai dự án đô thị lớn, các thủ tục ban đầu như lập quy hoạch phân khu, bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà ở, danh mục thu hồi đất cần được đẩy nhanh đồng bộ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo TP Cần Thơ nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt để khởi công dự án và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các địa phương phối hợp thực hiện đúng tiến độ. Các sở, ngành được yêu cầu rút ngắn ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, văn bản liên quan để đẩy nhanh tiến độ. Khẩn trương quy hoạch khu tái định cư quy mô lớn để ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Liên quan đến Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, trước đó vào ngày 20/8, Báo Cần Thơ đưa tin lãnh đạo thành phố đã có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng về dự án này.

Sơ đồ vị trí lập Quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Hậu Giang cũ và Vingroup được chọn là đơn vị nghiên cứu xây dựng đồ án quy hoạch để kêu gọi đầu tư. Dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn tất dự án này. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6,2 tỷ USD.

Tại cuộc gặp, đại diện Vingroup đã cập nhật các thông tin về tình hình triển khai nghiên cứu quy hoạch khu đô thị; trao đổi, kiến nghị với lãnh đạo địa phương về các công việc cần triển khai để sớm hoàn thành công tác lập quy hoạch, đấu thầu, mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án. Qua đó, đảm bảo các cơ sở pháp lý để thực hiện dự án sau sáp nhập địa giới hành chính.