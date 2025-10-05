Siêu đô thị ven vịnh tự nhiên tốt nhất hành tinh của liên danh Vinhomes đón tin vui

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà vừa thông báo dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Trong đợt này, chủ đầu tư được phép huy động 24.500 tỷ đồng để xây dựng các công trình trên diện tích đất được giao.

Trước đó, dự án đã huy động 55.768 tỷ đồng qua các đợt, cùng với 12.943 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư. Tổng cộng đến nay, số vốn huy động đạt 68.711 tỷ đồng, đảm bảo không vượt quá tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có tổng vốn đầu tư gần 85.300 tỷ đồng (chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư). Thời hạn huy động vốn gắn với tiến độ triển khai dự án, từ quý II/2023 đến quý I/2027.

Dự án do Liên danh CTCP Đầu tư Cam Ranh, CTCP Vinhomes và CTCP Giải pháp Năng lượng Vines làm chủ đầu tư.

Phối cảnh khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Theo quy hoạch, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có quy mô khoảng 1.250 ha, chia thành 3 khu, trải dài trên địa bàn các phường và xã (trước khi sáp nhập) gồm: Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Khi hoàn thiện, dự án dự kiến cung cấp hơn 10.700 biệt thự, khoảng 8.400 căn liền kề và gần 19.800 căn nhà ở xã hội, hình thành một quần thể đô thị với quy mô dân số hơn 230.000 người. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất, với tiến độ triển khai trong vòng 5 năm (từ quý II/2023 đến quý I/2027).

Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất với số tiền hơn 6.713 tỷ đồng theo thông báo của Cục Thuế Khánh Hòa.

Với quy mô và vốn đầu tư lớn, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng cho sự phát triển đô thị Cam Ranh, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội toàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là tại khu vực cửa ngõ phía Nam.

Vịnh Cam Ranh được xem là một trong ba vịnh nước sâu tự nhiên tốt nhất hành tinh, cùng với vịnh San Francisco (Mỹ) và vịnh Rio de Janeiro (Brazil). Vịnh Cam Ranh sở hữu diện tích mặt nước khoảng 60km2, độ sâu trung bình từ 18 - 32m và được bao bọc bởi dãy núi, tạo thành vùng kín gió, sóng êm quanh năm.

Năm 2019, chuyên trang du lịch The Culture Trip (Anh) từng xếp Cam Ranh vào danh sách những điểm đến ven biển tiềm năng hàng đầu Đông Nam Á, nhấn mạnh đây là "viên ngọc thô đang dần được đánh thức".



