Một thị trường mới nổi phía Bắc đang hút nhiều "sếu đầu đàn" bất động sản Vingroup, Sun Group, BRG... về "làm tổ"

Hải Phòng là một thị trường mới nổi lên. Giai đoạn năm 2018 - 2019, khi cả thị trường bất động sản cả nước bùng nổ, Hải Phòng lại im ắng, không có hoạt động sôi động. Song, đến năm 2021 - 2022, khi thị trường cả nước chìm vào trầm lắng, Hải Phòng lại bùng lên. Đặc biệt, năm 2023, khi thị trường cả nước rơi vào khủng hoảng, gặp khó khăn nhất thì Hải Phòng lại bùng lên dữ dội, bứt phá, trở thành điểm sáng duy nhất của thị trường bất động sản.

Chia sẻ về thị trường Hại Phòng tại một tọa đàm, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá, cho đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng vẫn tiếp tục duy trì phong độ.

Nhìn lại thị trường Hải Phòng từ đầu năm nay, ông Đính cho biết, thị trường bất động sản Hải Phòng bắt đầu ghi nhận sự sôi động mạnh trở lại từ đầu tháng 3 năm nay, nhờ hàng loạt dự án bất động sản mới ra mắt. Thị trường tiếp tục duy trì sự "sôi động" cho đến hết tháng 4, sau đó ổn định trở lại.

Đánh giá về động lực tăng trưởng của thị trường Hải Phòng, ông Đính cho biết, bên cạnh lợi thế quỹ đất còn nhiều thì còn đến từ sự phát triển đồng bộ về hạ tầng và kinh tế.

Hạ tầng của Hải Phòng đang được đẩy mạnh.

Hải Phòng đang là đầu tàu phát triển kinh tế, với quy mô kinh tế mở rộng đáng kể sau sáp nhập. Năm 2024, GRDP của thành phố đứng thứ 5 cả nước, trong khi Hải Dương xếp thứ 11 với cơ cấu kinh tế tương đồng. Hệ thống cảng biển, cầu vượt, cao tốc, cùng các khu công nghiệp và hạ tầng logistics cũng đang được đẩy mạnh phát triển.

Song song đó, nhu cầu ở thực tiếp tục tăng cao, đặc biệt là nhu cầu nhà ở cao cấp của tầng lớp trung và thượng lưu, cùng các chuyên gia, kỹ sư làm việc dài hạn tại các khu công nghiệp. Việc sáp nhập Hải Dương và Hải Phòng cũng góp phần làm gia tăng nhu cầu nhà ở của đội ngũ cán bộ, công chức.

Các "ông lớn" đang tích cực rót vốn vào phát triển các khu đô thị có hạ tầng và tiện ích đồng bộ, hiện đại, góp phần định hình các cộng đồng dân cư văn minh, gia tăng sức hút đối với cả khách mua ở thực và nhà đầu tư.

Đồng thời, các chính sách quy hoạch hiện hành đang hỗ trợ mạnh mẽ mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành một thành phố hiện đại, có vị thế tầm cỡ ở khu vực phía Bắc, từ đó tiếp tục củng cố niềm tin và kỳ vọng dài hạn cho thị trường bất động sản địa phương.

"Hải Phòng đang trở thành tâm điểm thu hút nhiều "sếu đầu đàn" của thị trường bất động sản. Những "tên tuổi" bất động sản lớn của quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam như Vingroup, Sun Group, Geleximco, BRG... đều tập trung về Hải Phòng để phát triển dự án", ông Đính cho biết.

Ghi nhận thị trường, bên cạnh những "sếu đầu đàn" của thị trường bất động sản còn có nhiều doanh nghiệp khác của đã đổ về Hải Phòng như Hoàng Huy, Văn Phú Invest, Masterise Homes, BĐS HP, N.H.O (Hàn Quốc), DOJILand…

Loạt dự án của các doanh nghiệp bất động sản đã hiện hữu tại đây có thể kể đến như dự án Vinhomes Dương Kinh, Vinhomes Royal Island của Vingroup; khu đô thị Hoàng Huy Green River của Hoàng Huy Group và Vlasta Thủy Nguyên của Văn Phú Invest với cùng quy mô 32,5 ha; Ruby Coastal City – khu đô thị nghỉ dưỡng hơn 350 ha của BRG Group...

Hay hàng loạt dự án chung cư như Diamond Crown Hai Phong và Golden Crown Hai Phong của DOJILand tại trục đường Lê Hồng Phong; The Zenith Hải Phòng (phường Kiến An) do CTCP Thương mại BĐS HP phát triển - dự án quy mô 508 căn hộ nằm trên trục Vành đai 2; Hoàng Huy Commerce do Hoàng Huy phát triển với 4 tòa cao tầng; dự án căn hộ Gem Park do N.H.O phát triển...

Ông Đính cho biết thêm, một số khu vực như Vũ Yên, Dương Kinh, Kiến An… là vùng trũng tập trung nhiều dự án, sẽ tạo ra bộ mặt khác cho Hải Phòng, kéo theo sự tăng trưởng cao, tăng dân số chất lượng, tăng đầu tư kinh doanh, tạo sự khác biệt cho khai thác đầu tư bất động sản Hải Phòng.

Nói thêm về thị trường Hải Phòng, ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho rằng, Hải Phòng là một thị trường mới và tâm lý nhà đầu tư bao giờ cũng muốn tìm thị trường mới.

Trong đó, có 2 điểm nhà đầu tư đặt lên hàng đầu. Thứ nhất là dư địa phát triển của thị trường khu vực đó. Thứ hai là tính thanh khoản cao. Nhất là tâm lý nhà đầu tư, đầu tư ngắn hạn hay dài hạn thì họ đều mong sản phẩm họ đầu tư luôn có thanh khoản cao. Khi các nhà đầu tư đổ về càng mạnh thì tính thanh khoản của sản phẩm càng cao.

Bên cạnh đó, qua quan sát thị trường, ông Doanh nhận thấy rằng, người dân phía Bắc quan tâm đầu tư bất động sản nhiều hơn người phía Nam. Ở thị trường phía Bắc có hai thị trường đang dẫn đầu về lượng nhà đầu tư và sự quan tâm đầu tư trong đó dẫn đầu là Hà Nội và Hải Phòng là thứ hai.

Cụ thể hơn, các thị trường ven Hà Nội, như Hưng Yên, Bắc Ninh, các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư tích sản vì tính đường dài con cái sẽ theo học ở Hà Nội. Còn nhà đầu tư Hà Nội, trước đây họ thường có xu hướng chọn nội thành thủ đô, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM… nhưng sau một thời gian khẩu vị đã bão hoà, họ tìm đến các thị trường mới nổi như Hải Phòng.