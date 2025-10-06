Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho người dân Thanh Hóa: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp mở bán 1.600 căn nhà ở xã hội, giá bán dự kiến hơn 20 triệu đồng/m2

06-10-2025 - 10:17 AM | Bất động sản

Vingroup sắp mở bán gần 1.600 căn nhà ở xã hội tại Thanh Hóa, mức giá dự kiến từ 20,6 triệu đồng/m2.

UBND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa công bố thông tin nhà ở xã hội thuộc dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng nhà ở xã hội tại dự án. Khu nhà xã hội nằm trên 6 ô đất ký hiệu NOXH-01 đến NOXH-06, thuộc quỹ đất 20% của khu đô thị.

Tin vui cho người dân Thanh Hóa: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp mở bán 1.600 căn nhà ở xã hội, giá bán dự kiến hơn 20 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Trong đó, hơn 850 căn tại hai lô NOXH-02 và NOXH-04 đã được chủ đầu tư thông báo nhận hồ sơ từ tháng 3 và 4.

4 lô còn lại với tổng 1.968 căn (gồm 1.577 căn để bán và 391 căn cho thuê) dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê từ ngày 15/10 đến 31/12. Thời gian tiếp nhận chi tiết từng lô đất sẽ được chủ đầu tư báo cáo tại văn bản tiếp nhận hồ sơ.

Giá bán dự kiến 20,6 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương căn hộ nhỏ nhất rộng 45 m2 sẽ có giá khoảng 927 triệu đồng. Căn lớn nhất (diện tích 71 m2) có giá 1,46 tỷ đồng.

Còn giá thuê dự kiến hơn 79.000 đồng một m2 mỗi tháng. Tương ứng với giá thuê thấp nhất từ 3,6 triệu đồng một tháng và cao nhất hơn 5,6 triệu một tháng.

Ngoài Thanh Hóa, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang đầu tư các dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng, Quảng Trị và Khánh Hòa có tổng quy mô hơn 10.000 căn.

Tại hội nghị với Thủ tướng đầu năm, Tập đoàn Vingroup đăng ký thực hiện 500.000 căn nhà xã hội, tương đương một nửa chỉ tiêu của cả nước đến năm 2030. Tập đoàn cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý để sớm khởi công các dự án khác tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Tĩnh, TP HCM...

Năm nay, Thủ tướng giao cả nước hoàn thành hơn 100.000 căn nhà xã hội, trong đó Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hơn 5.200 căn. Đến nay, tỉnh này có 977 căn đã hoàn thành và hơn 5.500 căn đang đầu tư xây dựng.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại dự án của Vingroup, Sun Group, Ecopark… khuấy động thị trường, tái định hình "bản đồ đầu tư bất động sản"

Đại dự án của Vingroup, Sun Group, Ecopark… khuấy động thị trường, tái định hình "bản đồ đầu tư bất động sản" Nổi bật

Sắp vận hành Trung tâm Giao dịch Bất động sản do Nhà nước quản lý: Người mua nhà có thể nhận sổ đỏ chỉ sau 2 ngày

Sắp vận hành Trung tâm Giao dịch Bất động sản do Nhà nước quản lý: Người mua nhà có thể nhận sổ đỏ chỉ sau 2 ngày Nổi bật

Một thị trường mới nổi phía Bắc đang hút nhiều "sếu đầu đàn" bất động sản Vingroup, Sun Group, BRG... về "làm tổ"

Một thị trường mới nổi phía Bắc đang hút nhiều "sếu đầu đàn" bất động sản Vingroup, Sun Group, BRG... về "làm tổ"

10:13 , 06/10/2025
Hơn 82.000 căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành trong năm nay

Hơn 82.000 căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành trong năm nay

10:10 , 06/10/2025
Sự khác biệt giữa lô gia và ban công

Sự khác biệt giữa lô gia và ban công

10:04 , 06/10/2025
Hưởng lợi kép khi đầu tư căn hộ Sun Group trung tâm Bãi Cháy

Hưởng lợi kép khi đầu tư căn hộ Sun Group trung tâm Bãi Cháy

10:00 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên