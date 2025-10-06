Tin vui cho người dân Thanh Hóa: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp mở bán 1.600 căn nhà ở xã hội, giá bán dự kiến hơn 20 triệu đồng/m2

UBND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa công bố thông tin nhà ở xã hội thuộc dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng nhà ở xã hội tại dự án. Khu nhà xã hội nằm trên 6 ô đất ký hiệu NOXH-01 đến NOXH-06, thuộc quỹ đất 20% của khu đô thị.

Trong đó, hơn 850 căn tại hai lô NOXH-02 và NOXH-04 đã được chủ đầu tư thông báo nhận hồ sơ từ tháng 3 và 4.

4 lô còn lại với tổng 1.968 căn (gồm 1.577 căn để bán và 391 căn cho thuê) dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê từ ngày 15/10 đến 31/12. Thời gian tiếp nhận chi tiết từng lô đất sẽ được chủ đầu tư báo cáo tại văn bản tiếp nhận hồ sơ.

Giá bán dự kiến 20,6 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương căn hộ nhỏ nhất rộng 45 m2 sẽ có giá khoảng 927 triệu đồng. Căn lớn nhất (diện tích 71 m2) có giá 1,46 tỷ đồng.

Còn giá thuê dự kiến hơn 79.000 đồng một m2 mỗi tháng. Tương ứng với giá thuê thấp nhất từ 3,6 triệu đồng một tháng và cao nhất hơn 5,6 triệu một tháng.

Ngoài Thanh Hóa, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang đầu tư các dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng, Quảng Trị và Khánh Hòa có tổng quy mô hơn 10.000 căn.

Tại hội nghị với Thủ tướng đầu năm, Tập đoàn Vingroup đăng ký thực hiện 500.000 căn nhà xã hội, tương đương một nửa chỉ tiêu của cả nước đến năm 2030. Tập đoàn cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý để sớm khởi công các dự án khác tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Tĩnh, TP HCM...

Năm nay, Thủ tướng giao cả nước hoàn thành hơn 100.000 căn nhà xã hội, trong đó Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hơn 5.200 căn. Đến nay, tỉnh này có 977 căn đã hoàn thành và hơn 5.500 căn đang đầu tư xây dựng.