“Thủ phủ công nghiệp” sắp thành thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị đón tổ hợp chung cư cao cấp hơn 1.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để xin ý kiến về hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và chung cư cao cấp tại phường Bắc Giang (trước sáp nhập là phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang).

Theo hồ sơ, dự án tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Khu đất có tổng diện tích gần 8.800 m2, được quy hoạch xây dựng một tòa chung cư cao tầng với mật độ phần đế 30% và phần tháp 24%. Công trình có chiều cao tối đa 29 tầng nổi và 2 tầng hầm, quy mô dân số khoảng 1.300 người, hệ số sử dụng đất đạt 7,08 lần. Diện tích xây dựng phần đế dự kiến hơn 2.600 m2.

Khu đất thực hiện dự án trước đây là trụ sở cũ của nhiều cơ quan tỉnh và Trung ương như: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Sau khi các cơ quan này di dời, UBND tỉnh đã quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất công sang đất ở đô thị, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất vàng giữa trung tâm thành phố.

Tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 1.200 tỷ đồng, thời gian hoạt động kéo dài 50 năm kể từ ngày được giao đất.

Trong vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản Bắc Ninh trở thành điểm nóng khu vực phía Bắc, thu hút sự góp mặt của hàng loạt "ông lớn" trong ngành. Đầu năm 2025, một doanh nghiệp thành viên của Phú Mỹ Hưng gây chú ý khi công bố siêu dự án Khu đô thị Hồng Hạc – Xuân Lâm gần 27.000 tỷ đồng tại khu vực Thuận Thành cũ, quy mô gần 200 ha.

Giữa tháng 9 vừa qua, CTCP Tập đoàn T&T của Bầu Hiển cũng đề xuất đầu tư Khu đô thị mới ngòi Con Tên và liên hợp y tế, thể thao cấp vùng tỉnh Bắc Ninh tiểu khu số 2 với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 31.642 tỷ đồng (tương đương 1,2 tỷ USD) và tổng diện tích sử dụng đất khoảng 712 ha.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện ba dự án tập trung ở phường Từ Sơn với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng.

Dự án có quy mô vốn lớn nhất là Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng (nay thuộc phường Từ Sơn) với tổng vốn đầu tư hơn 16.800 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích gần 54 ha, quy mô dân số hơn 13.700 người. Tiến độ triển khai dự án trong 6,5 năm.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Đông Ngàn. Doanh nghiệp mới thành lập tháng 3 năm nay, có trụ sở tại phường Từ Sơn với ngành nghề chính là xây dựng nhà ở.

Thứ hai là Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng (nay thuộc phường Từ Sơn) có diện tích gần 53 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 9.500 tỷ đồng. Dự án có quy mô dân số hơn 5.400 người, tiến độ triển khai trong 6,5 năm. Nhà đầu tư trúng thầu là CTCP Đầu tư xây dựng thương mại Phú Điền.

Thứ ba là Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc (nay là các phường Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Võ Cường) do CTCP Vĩnh Tuy đầu tư. Dự án có tổng diện tích hơn 143 ha, quy mô vốn gần 13.600 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 11.440 người. Dự án sẽ phát triển nhà ở thấp tầng, chung cư nhà xã hội, khách sạn, khu thương mại dịch vụ...

Vào cuối tháng 8, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng lấy ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án khác là Khu đô thị mới phường Phố Mới và phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ (nay là phường Quế Võ).

Công trình có quy mô sử dụng đất hơn 35 ha, quy mô dân số khoảng 4.720 người. Dự kiến tổng vốn đầu tư hơn 2.447 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 - III/2031. Đơn vị lập đề xuất dự án đầu tư là CTCP Thái Sơn Bắc Hà.