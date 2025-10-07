Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới

07-10-2025 - 08:50 AM | Bất động sản

Vinhomes Green Paradise được xem là siêu dự án của năm 2025 khi có diện tích rộng gấp 3 lần quận 1 cũ với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ USD. Để dự án được khởi công ngày hôm nay Tập đoàn Vingroup đã mất 21 năm trời ròng rõ vượt qua hàng loạt cửa ải pháp lý, và đặc biệt là những đòi hỏi vô cùng khắt khe về đánh giá tác động môi trường.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 1.

Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) là dự án bất động sản đang gây chú ý nhất tại thị trường phía Nam với diện tích lên đến 2.870 ha, quy mô dân số 230.000 người - gấp 3 lần dân số huyện Cần Giờ cũ. Ảnh: PQR.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 2.

Tuy nhiên để có được ngày hôm nay, dự án đã trải qua hơn 20 năm thăng trầm, có những lúc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt nhưng rồi lại tái sinh với những cú rẽ bất ngờ.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 3.

Năm 2004, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Vingroup) ra đời, đặt những viên gạch đầu tiên cho dự án đô thị lấn biển quy mô bậc nhất Việt Nam.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 4.

Trải qua nhiều thăng trầm với việc điều chỉnh quy mô, quy hoạch dự án, đến năm 2020, dự án được phê duyệt điều chỉnh tăng quy mô lên 2.870 ha. Vốn thực hiện dự án cũng được tăng lên 217.000 tỷ (tương đương hơn 9 tỷ USD).

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 5.

Cùng năm, dự án được thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường, là động lực quan trọng để công trình chính thức khởi công dự án.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 6.

Ngày 19/4/2025 – đúng dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Vinhomes Green Paradise chính thức được khởi công.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 7.

Ngay sau khởi công, dự án được cấp tập xây dựng.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 8.

Với những biện pháp thi công tiên tiến, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam cao nhất được áp dụng trong quá trình triển khai dự án.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 9.

Hàng trăm sà lan, máy xúc, ô tô được huy động để lấn biển, san nền, vận chuyển vật liệu. Chỉ sau hơn 5 tháng, mặt bằng đã dần hình thành.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 10.

Hạng mục nổi bật nhất của siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ quy mô gần 2.900 ha là tòa tháp 108 tầng do Vingroup phát triển được xem là biểu tượng mới của TP.HCM.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 11.

Với quy mô 108 tầng, cao 550 m sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới, đồng thời giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và góp mặt trong top 10 toàn cầu.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 12.

Sau khi hoàn thành, tòa tháp cùng với các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ và tuyến metro tốc độ cao sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy dịch vụ, du lịch và bất động sản khu vực.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 13.

Ngoài tháp 108 tầng, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ còn nổi tiếng với Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) do Gensler thiết kế, quy mô 7ha với khán phòng 5.000 chỗ và quảng trường chứa đến 60.000 người, gấp đôi Nhà hát Hòa Bình (2.000 - 2.300 chỗ) và vượt xa Nhà hát Lớn Hà Nội (~870 chỗ).

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 14.

Cùng với đó là 2 sân golf 18 và tổ hợp giải trí – du lịch hơn 122ha (gồm bãi biển tiếp giáp hồ nhân tạo, công viên chủ đề, safari, khu băng tuyết trong nhà rộng 30.000 m²…), thuộc nhóm lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 15.

Để kết nối Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, mới đây Tập đoàn Vingroup đề xuất tự làm tuyến metro dài 48,5 km, kinh phí gần 3 tỷ USD, nối quận 7 (cũ) đến Cần Giờ. Tuyến metro có tốc độ 350 km/h, phấn đấu khởi công vào quý 4 năm nay và hoàn thành năm 2028.

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới- Ảnh 16.

Ngay sau đó, Vingroup tiếp tục đề xuất nghiên cứu làm đường vượt biển hơn 15 km kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu. Đây là đoạn tuyến thuộc đường ven biển phía Nam nối từ Tiền Giang qua Cần Giờ đến Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Nếu làm được điều này, dự án Vinhomes Cần Giờ sẽ lột xác khi có thể dễ dàng kết nối với trung tâm TP.HCM và các tỉnh thành khác.

Không chỉ mất 21 năm theo đuổi Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, tại loạt siêu dự án khác Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng mất hàng thập kỷ theo đuổi. Đó là Vinhomes Wonder City với 13 năm để xong pháp lý; Vinhomes The Gallery 11 năm gập ghềnh với những biến động khó lường; 13 năm ấp ủ kiến tạo siêu quần thể đô thị biển phía Đông Thủ đô Ocean City; Vinhomes Royal Island cũng mất 10 năm từ chốn hoang sơ đến "đảo tỷ phú" đẳng cấp thế giới

Theo GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, câu chuyện Vingroup không phải cá biệt mà là "nỗi đau" chung của thị trường. Với phương thức quản lý phân mảnh hiện nay, một dự án thường mất 5 - 7 năm mới có thể hoàn tất thủ tục. Riêng các đại dự án quy mô hàng trăm, hàng nghìn ha, con số đó có thể kéo dài hơn gấp đôi, gấp ba.

"Ngay cả Vìngroup, doanh nghiệp nổi tiếng chuẩn chỉ và thần tốc, thì cũng phải mất cả thập kỷ cho một dự án. Đây chính là 'cục máu đông' khiến thị trường tắc nghẽn nguồn cung kéo dài", GS. Võ nhấn mạnh.

 Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam

Theo Việt Hùng (T/H)

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho người dân Hải Phòng: Doanh nghiệp của "đại gia" Đỗ Hữu Hạ sắp mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội, giá từ 16 triệu đồng/m2

Tin vui cho người dân Hải Phòng: Doanh nghiệp của "đại gia" Đỗ Hữu Hạ sắp mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội, giá từ 16 triệu đồng/m2 Nổi bật

Đại dự án của Vingroup, Sun Group, Ecopark… khuấy động thị trường, tái định hình "bản đồ đầu tư bất động sản"

Đại dự án của Vingroup, Sun Group, Ecopark… khuấy động thị trường, tái định hình "bản đồ đầu tư bất động sản" Nổi bật

Sunshine Legend City sẽ lên sóng livestream tối 7/10 với giá khởi điểm 45 triệu/m2

Sunshine Legend City sẽ lên sóng livestream tối 7/10 với giá khởi điểm 45 triệu/m2

08:05 , 07/10/2025
Căn hộ đô thị sân bay gia tăng sức hút cho bất động sản Cần Thơ

Căn hộ đô thị sân bay gia tăng sức hút cho bất động sản Cần Thơ

08:00 , 07/10/2025
Bất động sản dòng tiền hưởng lợi từ hạ tầng Vành đai 2

Bất động sản dòng tiền hưởng lợi từ hạ tầng Vành đai 2

08:00 , 07/10/2025
Quý 4/2025: Vinhomes Green Paradise – Tâm điểm rót vốn của giới đầu tư

Quý 4/2025: Vinhomes Green Paradise – Tâm điểm rót vốn của giới đầu tư

08:00 , 07/10/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên