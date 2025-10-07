Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới
Vinhomes Green Paradise được xem là siêu dự án của năm 2025 khi có diện tích rộng gấp 3 lần quận 1 cũ với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ USD. Để dự án được khởi công ngày hôm nay Tập đoàn Vingroup đã mất 21 năm trời ròng rõ vượt qua hàng loạt cửa ải pháp lý, và đặc biệt là những đòi hỏi vô cùng khắt khe về đánh giá tác động môi trường.
Không chỉ mất 21 năm theo đuổi Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, tại loạt siêu dự án khác Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng mất hàng thập kỷ theo đuổi. Đó là Vinhomes Wonder City với 13 năm để xong pháp lý; Vinhomes The Gallery 11 năm gập ghềnh với những biến động khó lường; 13 năm ấp ủ kiến tạo siêu quần thể đô thị biển phía Đông Thủ đô Ocean City; Vinhomes Royal Island cũng mất 10 năm từ chốn hoang sơ đến "đảo tỷ phú" đẳng cấp thế giới
Theo GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, câu chuyện Vingroup không phải cá biệt mà là "nỗi đau" chung của thị trường. Với phương thức quản lý phân mảnh hiện nay, một dự án thường mất 5 - 7 năm mới có thể hoàn tất thủ tục. Riêng các đại dự án quy mô hàng trăm, hàng nghìn ha, con số đó có thể kéo dài hơn gấp đôi, gấp ba.
"Ngay cả Vìngroup, doanh nghiệp nổi tiếng chuẩn chỉ và thần tốc, thì cũng phải mất cả thập kỷ cho một dự án. Đây chính là 'cục máu đông' khiến thị trường tắc nghẽn nguồn cung kéo dài", GS. Võ nhấn mạnh.
