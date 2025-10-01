Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam

Đáng chú ý, tuyến metro nối Cần Giờ là một trong 12 tuyến đường sắt đô thị TP.HCM trước sáp nhập. Dự án được đề xuất với tốc độ tối đa 350 km/h; nếu được phê duyệt, đây sẽ là tuyến metro nhanh nhất Việt Nam, nhanh gấp hơn 3 lần metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (110 km/h) và vượt xa Cát Linh – Hà Đông (80 km/h). Ảnh: Tuyến metro số 1.