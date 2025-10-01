Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam

01-10-2025 - 07:17 AM | Bất động sản

Tuyến Metro Cần Giờ được đề xuất tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, nhanh nhất Việt Nam, giúp hành khách chỉ mất 20 phút đi từ trung tâm TP.HCM tới Vinhomes Cần Giờ.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã đề nghị Sở Tài chính xem xét triển khai dự án metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ, do Công ty Vinspeed (Tập đoàn Vingroup) nghiên cứu đầu tư. Tuyến có chiều dài khoảng 49 km, tổng vốn gần 3 tỷ USD (hơn 76.00 tỷ đồng), dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành vào 2028.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Theo đề xuất, tuyến metro đi hoàn toàn trên cao, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man, Quận 7 cũ), qua Phú Mỹ Hưng, Nhà Bè cũ, vượt sông Soài Rạp và kết thúc tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Tuyến có hai ga (Tân Thuận, Cần Giờ) và một depot trên khu đất 39 ha.


Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 3.

Đáng chú ý, tuyến metro nối Cần Giờ là một trong 12 tuyến đường sắt đô thị TP.HCM trước sáp nhập. Dự án được đề xuất với tốc độ tối đa 350 km/h; nếu được phê duyệt, đây sẽ là tuyến metro nhanh nhất Việt Nam, nhanh gấp hơn 3 lần metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (110 km/h) và vượt xa Cát Linh – Hà Đông (80 km/h). Ảnh: Tuyến metro số 1.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 4.

Hơn nữa, đoạn vượt sông Soài Rạp sẽ có một cầu dây văng riêng, song song với cầu Cần Giờ. Khi cả hai hoàn thành, TP.HCM sẽ có 6 cầu dây văng, trở thành tỉnh có nhiều cầu dây văng nhất cả nước.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 5.

Không những thế, tuyến metro sẽ nối thẳng trung tâm TP.HCM với Vinhomes Cần Giờ - Khu đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam. Nó sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 20 phút. Đây được xem là hạ tầng trọng yếu, tạo cú hích lớn cho bất động sản, du lịch và dịch vụ tại khu vực.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 6.

Theo chị Ngân, một người dân sống tại xã Nhà Bè (TP.HCM), gần khu vực tuyến metro dự kiến đi qua: “ Gần đây, giá đất quanh chỗ này đang tăng trở lại, dao động khoảng 40–50 triệu đồng/m², mai mốt làm đường xong chắc lại tăng tiếp”.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 7.

Điểm đầu tuyến metro dự kiến đặt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Lý Phục Man (Quận 7 cũ), cách trung tâm phường Sài Gòn khoảng 5km, kết nối trực tiếp với các trục chính như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát...

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 8.

Vị trí dự kiến xây ga 1 thuộc phường Bình Thuận (Quận 7 cũ) hiện là đất trống, xung quanh cỏ mọc um tùm. Ảnh: Mỹ Quỳnh.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 9.

Đoạn vượt sông Soài Rạp hiện là vùng sông nước, chưa có hạ tầng, việc thi công cầu dây văng sẽ đòi hỏi xử lý nền móng phức tạp.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 10.

Tuyến đường Rừng Sác, nơi metro dự kiến đi song song, được xem là một trong những cung đường đẹp nhất TP.HCM, chạy xuyên qua rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới, dài hơn 36km với 6 làn xe.

Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam- Ảnh 11.

Điểm cuối tuyến metro nằm tại cổng dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Đây là dự án có quy mô gần 2.900 ha, vốn đầu tư 10 tỷ USD do Vingroup phát triển. Trong tương lai, sự gắn kết giữa hạ tầng giao thông và siêu dự án này sẽ biến Cần Giờ thành một cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

 Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay bạn xem nhà ngày mưa bão: Geleximco hoá làng chài, Vinhomes Smart City vẫn thông thoáng

Thay bạn xem nhà ngày mưa bão: Geleximco hoá làng chài, Vinhomes Smart City vẫn thông thoáng Nổi bật

Chủ tịch Lê Viết Hải một thời khẳng định Hòa Bình chưa từng thua kiện, kết quả mới nhất khiến nhiều người bất ngờ

Chủ tịch Lê Viết Hải một thời khẳng định Hòa Bình chưa từng thua kiện, kết quả mới nhất khiến nhiều người bất ngờ Nổi bật

Xem chữ ký đáng giá nghìn tỷ của tỷ phú đình đám và các "nữ tướng" trong ngành bất động sản

Xem chữ ký đáng giá nghìn tỷ của tỷ phú đình đám và các "nữ tướng" trong ngành bất động sản

07:12 , 01/10/2025
Nước hồ Gươm tràn bờ, nhiều tuyến phố cổ ngập sâu

Nước hồ Gươm tràn bờ, nhiều tuyến phố cổ ngập sâu

07:10 , 01/10/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm: 90% xử lý cán bộ sai phạm vừa qua là về đất đai

Tổng Bí thư Tô Lâm: 90% xử lý cán bộ sai phạm vừa qua là về đất đai

01:35 , 01/10/2025
Làm thế nào để CĐT kiểm soát quy trình bán hàng, bảo toàn hình ảnh thương hiệu

Làm thế nào để CĐT kiểm soát quy trình bán hàng, bảo toàn hình ảnh thương hiệu

21:30 , 30/09/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên