Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam
Tuyến Metro Cần Giờ được đề xuất tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, nhanh nhất Việt Nam, giúp hành khách chỉ mất 20 phút đi từ trung tâm TP.HCM tới Vinhomes Cần Giờ.
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-khu-vuc-se-duoc-vingroup-dau-tu-gan-3-ty-usd-lam-metro-noi-trung-tam-tphcm-voi-sieu-du-an-lan-bien-lon-nhat-viet-nam-205250930192659196.htm
