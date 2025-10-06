Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

UBND TP HCM xem xét đề nghị của Vingroup làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

06-10-2025 - 16:38 PM | Bất động sản

Trước đó, Vingroup đã có văn bản đề nghị UBND TP HCM cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup về việc nghiên cứu đầu tư đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Việc tham mưu, đề xuất UBND TP HCM phải thực hiện xong trước ngày 10-10-2025.

Nếu được triển khai đường vượt biển thì thời gian đi Cần Giờ- Vũng Tàu chỉ mất 10 phút

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP HCM, đề nghị cho phép công ty nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Trong văn bản, Tập đoàn Vingroup nêu rõ ngày 11-6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1125/QĐ-TTg phê duyệt "Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060", đã xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội vùng, liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Sau khi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập vào TP HCM, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết.

Theo Tập đoàn Vingroup, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Cần Giờ cách Vũng Tàu khoảng 15 km qua vịnh Gành Rái. Hiện, việc di chuyển giữa hai khu vực này theo đường ngắn nhất là đi phà, hoạt động từ 6 - 22 giờ mỗi ngày, giá vé 70.000 đồng mỗi lượt.

Hiện nay, Vingroup đang xây dựng khu đô thị biển Cần Giờ diện tích 2.870 ha, quy mô gần 230.000 người. Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng đề xuất đầu tư Tuyến metro nối Cần Giờ với trung tâm TP HCM.

Cần Thơ 'muốn' nâng cấp sân bay và dự án cảng biển Trần Đề

Theo Phan Anh

Người lao động

