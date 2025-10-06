Cần Thơ 'muốn' nâng cấp sân bay và dự án cảng biển Trần Đề

Ngày 6/10, Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Đại hội lần thứ XIV của Đảng có cuộc làm việc với UBND TP. Cần Thơ.

Sân bay Cần Thơ hiện mỗi ngày chỉ vài chuyến bay.

Ông Trần Hồng Quang - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, chương trình làm việc nhằm nắm bắt các định hướng phát triển của TP. Cần Thơ, để phục vụ công tác biên soạn các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Trong đó có mục tiêu tăng trưởng trên 10%, tiến độ tháo gỡ khó khăn, tiềm năng đóng góp của các dự án năng lượng trọng điểm, định hướng phát triển công nghiệp sau sáp nhập, cảng biển nước sâu ở Trần Đề; trung tâm khoa học - công nghệ , du lịch...

Theo UBND TP. Cần Thơ , trong 5 năm qua, tăng trưởng kinh tế của Thành phố đạt bình quân 7,4%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 100 triệu đồng năm 2025... Dù vậy, Thành phố cũng đối mặt nhiều thách thức, hạn chế, như vai trò trung tâm, hạt nhân của vùng chưa rõ nét, khai thác hạ tầng giao thông chưa hiệu quả, nhiều công trình quan trọng như sân bay, cảng biển chưa phát huy hết công suất…

Do đó, Cần Thơ xác định vị thế là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu và khoa học công nghệ. Đầu mối giao thông, cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng thông qua nâng cấp sân bay Cần Thơ , xây dựng cảng biển Trần Đề.

Quang cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ kiến nghị, đoàn công tác quan tâm, bổ sung một số nhiệm vụ, dự án trọng điểm vào chương trình hành động của Trung ương. Trong đó, bổ sung dự án cảng biển Trần Đề, để thành cảng trung chuyển quốc tế, đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để phát huy vai trò là cửa ngõ giao thương, trung tâm hàng không của vùng, thúc đẩy du lịch.

Đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của Cần Thơ và sẽ tổng hợp báo cáo Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, phục vụ quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.