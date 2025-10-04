Sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% chuyến bay quốc tế

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) giai đoạn 1.

Phối cảnh Sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng nêu rõ theo báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2020, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa.

Cụ thể, sân bay Long Thành sẽ khai thác toàn bộ đường bay quốc tế từ 1.000 km trở lên; các đường bay khác theo lựa chọn của các hãng hàng không. Phương án khai thác bay nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Sân bay Long Thành dự kiến vận chuyển 10-12% sản lượng trên đường bay trục Hà Nội/Đà Nẵng - TP HCM của các hãng hàng không Việt Nam.

Với sân bay Tân Sơn Nhất, phương án khai thác đường bay quốc tế sẽ áp dụng cho toàn bộ các đường bay quốc tế dưới 1.000 km (sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác các thị trường giữa TP HCM và Thái Lan, Campuchia và Lào với tỉ trọng 15-17% tổng khai thác quốc tế đến khu vực TP HCM). Phương án khai thác nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Với việc phân định khai thác như trên, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa. Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỉ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại từng cảng theo từng thời kỳ; tiêu chí phân chia sẽ được xem xét lại sau 5 năm đầu khai thác thực tế.

Điều phối tỉ lệ khai thác quốc tế-nội địa phù hợp từng thời kỳ

Trong thời gian qua, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã chủ động lựa chọn tư vấn quốc tế là Liên danh Incheon Airport (Tư vấn IAC) để xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm đảm bảo mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Trong đó, tư vấn có nghiên cứu chi tiết về phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành kiến nghị ACV đã báo cáo ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành nghiên cứu lựa chọn phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam và ACV đã thống nhất báo cáo Bộ Xây dựng phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành theo đúng mục tiêu của dự án đã được phê duyệt, đồng thời xác định lộ trình chi tiết để chuyển giao khai thác đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, mục tiêu đầu tư của dự án đã được duyệt.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, chủ động điều phối và phân định tỉ lệ khai thác quốc tế-nội địa tại từng cảng hàng không phù hợp theo từng thời kỳ, để tổ chức khai thác hiệu quả sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất trong quá trình vận hành khai thác.