Sân bay của Bộ Công an sẽ trở thành trung tâm hàng không hiện đại

Theo Bộ Xây dựng , quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Gia Bình tại Bắc Ninh được lập cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, với phạm vi nghiên cứu khoảng 1.960 ha và khu vực lân cận.

Cảng được định hướng đạt cấp sân bay 4F theo tiêu chuẩn ICAO, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, đảm bảo năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ hàng đầu khu vực, đồng thời đáp ứng yêu cầu về quốc phòng - an ninh và an toàn khai thác.

Các nội dung chính của nhiệm vụ lập điều chỉnh bao gồm: Khảo sát, thu thập số liệu, cập nhật các quy hoạch có liên quan; nghiên cứu điều chỉnh quy mô, cấp sân bay, cấu hình khu bay; phát triển khu hàng không dân dụng theo hướng tối ưu không gian, bảo đảm khả năng mở rộng dài hạn. Ước tính tổng mức đầu tư, xây dựng phương án phân kỳ phù hợp với nhu cầu phát triển.

Quy hoạch Cảng HKQT Gia Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 có phạm vi nghiên cứu khoảng 1.960 ha và khu vực lân cận. Ảnh minh họa: BXD.

Thời hạn lập quy hoạch là 30 ngày, không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt. Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện nhiệm vụ lập điều chỉnh theo kết quả thẩm định và phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch là Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không, có trách nhiệm bảo đảm tuân thủ các quy định của Chính phủ. Quá trình khảo sát và lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sẽ được thực hiện phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn và cắm mốc giới quy hoạch.

Theo định hướng, Gia Bình là cảng hàng không quốc tế dùng chung cho mục đích dân dụng và quốc phòng.

Mô phỏng sân bay Gia Bình. Ảnh minh họa: AI.

Giai đoạn 2021-2030, cảng đạt cấp sân bay 4E , công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm, khai thác được các loại máy bay lớn như B777, B787, A350, A321 và các máy bay chuyên cơ. Cảng có phương thức tiếp cận hạ cánh theo tiêu chuẩn CAT III và CAT II cho hai đường băng chính.

Đến năm 2050, cảng đạt cấp sân bay 4F, công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm, với phương thức tiếp cận hạ cánh CAT III cho toàn bộ các đường cất hạ cánh 07L/25R, 07R/25L và 06/24, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về khai thác.

Việc điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Gia Bình được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hình thành trung tâm hàng không chiến lược của vùng Đồng bằng sông Hồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và logistics khu vực phía Bắc trong nhiều thập niên tới.