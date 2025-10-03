TP.HCM thống nhất làm metro nối 2 sân bay lớn bậc nhất Việt Nam do THACO đề xuất, dự kiến tháng 12 khởi công tuyến số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương

Tại thông báo kết luận cuộc làm việc với nhà đầu tư, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh và thống nhất với đề xuất đầu tư của Tập đoàn Trường Hải (THACO). Đây là định hướng phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam tham gia phát triển đường sắt đô thị.

Về tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, TP.HCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị phối hợp với THACO hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh để trình thẩm định, phê duyệt ngay trong tháng 12/2025 và khởi công trong cùng tháng.

Với đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành, lãnh đạo thành phố đề nghị THACO nghiên cứu phương án đầu tư theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao khẩn trương điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp cơ khí do THADICO Bình Dương (thành viên THACO) đầu tư, đồng thời đẩy nhanh quy hoạch các khu vực TOD dọc tuyến metro số 2.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu vực TOD, ưu tiên khu đất dọc tuyến metro số 2.

Song song đó phối hợp Tập đoàn Trường Hải trong việc lập quy hoạch khu vực TOD, tiếp nhận và triển khai sản phẩm sau nghiên cứu theo đúng quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Đường sắt đô thị nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển đường sắt đô thị, đề xuất bổ sung vào nghị quyết số 98 lưu ý cơ chế thành phố được tiếp nhận tài trợ của doanh nghiệp trong công tác lập quy hoạch, lập và triển khai dự án.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM tham mưu báo cáo, trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP về phương thức triển khai dự án nêu trên.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị nhà đầu tư, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các cơ quan quản lý cùng đồng hành khẩn trương triển khai dự án.