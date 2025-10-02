Loạt đề xuất mới nhất về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, người dân cần biết

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Dự thảo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) chủ trì soạn thảo, trong đó có đề xuất mới về bảng giá đất.

Theo Luật Đất đai 2024, từ 1/1/2026, bảng giá đất sẽ được điều chỉnh hàng năm, thay vì 5 năm một lần như trước. Tuy nhiên tại dự thảo nghị quyết này, Bộ NN-MT đã đề xuất tiếp tục duy trì bảng giá đất 5 năm, công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Như vậy, dù chưa có hiệu lực, nhưng quy định về bảng giá đất đã được đề xuất sửa đổi.

Cụ thể, bảng giá đất được áp dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần; công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khi cần thiết.

Dự thảo nghị quyết cũng đưa ra quy định về hệ số điều chỉnh giá đất. Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất là tỉ lệ tăng, giảm giá đất của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất.

Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 1-1 hàng năm; trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trong năm hoặc cho từng khu vực để áp dụng.