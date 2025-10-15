Khánh Hòa chuẩn bị phương án đấu giá đất 'vàng' ven biển Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa qua đã có văn bản gửi các sở ngành và UBND các phường Nha Trang và Bắc Nha Trang về việc rà soát, báo cáo kết quả triển khai ý tưởng thiết kế đô thị và quản lý sử dụng đất khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng.



UBND tỉnh đề nghị UBND phường Nha Trang và phường Bắc Nha Trang kiểm tra, rà soát hiện trạng, báo cáo, đề xuất việc lập hoặc điều chỉnh các quy hoạch chi tiết trong phạm vi ranh giới hành chính của phường quản lý. Đây sẽ là cơ sở để xác định vị trí đấu giá đất và vị trí quy hoạch công viên cây xanh phục vụ công cộng.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND tỉnh phương án tổ chức đấu giá, đấu thầu đối với khu đất trước đây là khu nghỉ mát Ana Mandara, đã được nhà nước thu hồi.

Ngoài ra, Sở Tài chính Khánh Hòa được yêu cầu phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các khu đất đã hết thời hạn sử dụng, gồm nhà hàng Sailing Club và nhà hàng Louisiane, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các bước tiếp theo, hoàn tất thủ tục để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức đấu giá, đấu thầu theo quy định.

Ảnh minh họa

Việc đấu giá khu đất Ana Mandara nằm trong kế hoạch tổng thể triển khai dự án Chỉnh trang hạ tầng đô thị phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng.

Do đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư Chỉnh trang hạ tầng đô thị phía đông tuyến đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng giai đoạn 1.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, rà soát các vị trí khu đất còn lại trên trục đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng; trên cơ sở đó tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo quản lý việc sử dụng đất đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Hồi tháng 9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua ý tưởng đô thị, khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng gồm 04 phân khu.

Cụ thể, khu 1 là công viên tịnh dưỡng và bến du thuyền - thành phố mới; khu 2 là công viên di sản văn hóa; khu 3 là công viên bờ biển dài và phân khu 4 là công viên thưởng ngoạn.

Trong đó, một số công trình điểm nhấn mang yếu tố biểu tượng ở khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng như nhà hát Đại Dương, cầu An Viên, ngôi làng ven biển, khu phức hợp bảo tàng Yersin…

Công trình nhà hát Đại Dương nằm ở quảng trường Đại Dương và khu đô thị trung tâm- khu vực sân bay Nha Trang cũ, là sự kết hợp giữa bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, nhà hát trong nhà và ngoài trời.

Khu đất khu nghỉ mát Ana Mandara cũ sẽ được cải tạo thành ngôi làng ven biển Nha Trang để tạo ra một không gian công cộng trẻ trung, năng động, mang phong cách vùng nhiệt đới. Theo đó, các công trình cũ được tháo dỡ, giữ lại một phần và cải tạo một số công trình phục vụ thương mại không quá 5% mật độ xây dựng.

Khu resort Evason AnaMandara cũ sẽ thành cụm công trình ngôi làng ven biển Nha Trang. Các công trình cũ sẽ tháo dỡ, một số được giữ lại và cải tạo phục vụ thương mại nhưng mật độ xây dựng không quá 5%.

Khu phức hợp bảo tàng Yersin được cải tạo từ nhà nghỉ dưỡng 378 của Bộ Công an và kết hợp với công viên Yersin cạnh bên. Đây sẽ là nơi tôn vinh di sản của bác sĩ Yersin; khám phá lịch sử, văn hóa và khung cảnh tuyệt đẹp tại địa điểm quyến rũ này. Ngoài khu phức hợp bảo tàng Yersin, khu vực này còn có sân bóng chuyền, cầu ngắm cảnh và công viên Yersin, bến tàu, bar biển và khu ăn uống ngoài trời.

Cuối tháng 9/2025, UBND phường Nha Trang đã hoàn tất việc thu hồi 28.000 m2 bờ biển thuộc khu nghỉ mát Ana Mandara do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa đầu tư.

Lý do thu hồi là bởi diện tích đất nêu trên được Nhà nước cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê có thời hạn, nay đã hết hạn nhưng không được gia hạn sử dụng quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 82 Luật Đất đai 2024.

Năm 1995, tỉnh Khánh Hòa (cũ) cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê hơn 28.000 m2 mặt đất và 10.000 m2 mặt nước biển để xây khu nghỉ mát Ana Mandara.

Khu nghỉ mát nằm bên bờ vịnh Nha Trang, chắn tầm nhìn ra biển và chiếm dụng không gian sinh hoạt cộng đồng. Từ năm 2020, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu thu hồi diện tích mặt biển, yêu cầu doanh nghiệp ngừng đón khách, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng.