"Quái vật" cơ khí Made in Vietnam nặng 320 tấn, cao bằng tòa nhà 14 tầng chính thức được đưa sang Nhật

Ngày 10/5/2026, Công ty Cổ phần Lilama 18 (HOSE: LM8) - thành viên của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã hoàn thành công tác đưa thiết bị Flexiport F800 lên tàu, bàn giao để xuất khẩu sang Nhật Bản.

Đây là dòng thiết bị chuyên dụng phục vụ ngành logistics cảng biển và vận chuyển vật liệu rời, có yêu cầu kỹ thuật cao, kết cấu phức tạp và tiêu chuẩn chế tạo nghiêm ngặt theo chuẩn châu Âu.



Thiết bị dỡ liệu khí nén Flexiport F800 có tổng khối lượng khoảng 320 tấn, kích thước lên tới 42,66m x 20m x 41,68m, vận hành theo nguyên lý hút chân không khí động học, với công suất dỡ liệu từ khoảng 100 đến 1.000 tấn/giờ (quy đổi theo lúa mì).

Thiết bị có khả năng xử lý đa dạng vật liệu như sinh khối, bột cá, khô đậu nành, gluten, viên thức ăn chăn nuôi, viên nén gỗ, hạt cọ, dăm gỗ và ONF; phục vụ từ sà lan đến tàu Panamax, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành với mức phát tán bụi và tiếng ồn thấp.

Theo đại diện Nhà máy cơ khí Lilama 18, thời gian gia công hoàn thiện một thiết bị khoảng 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng; công tác lắp đặt và chạy thử kéo dài khoảng 3 tháng.

Thiết bị này có kết cấu siêu trường, siêu trọng với yêu cầu độ chính xác chế tạo cao.

Sau giai đoạn Covid-19, Lilama 18 đã liên tục bàn giao thành công nhiều thiết bị cho đối tác quốc tế, gồm 01 máy M800, 01 máy F1000 và 01 máy C400. Hiện tại, doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện 01 máy M600 để bàn giao sang Philippines vào ngày 15/5/2026 và dự kiến bàn giao thêm 01 máy C400 xuất khẩu sang Nhật Bản trong tháng 6 tới.

Theo kế hoạch, Lilama 18 cũng sẽ tiếp tục triển khai thêm 02 máy M800 mới trong quý III/2026 để phục vụ kế hoạch giao hàng vào giữa năm 2027 sang thị trường Hàn Quốc.﻿

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) được thành lập từ năm 1960, hoạt động chính trong lĩnh vực tổng thầu EPC, chế tạo cơ khí và lắp đặt các công trình công nghiệp lớn như nhiệt điện, thủy điện, dầu khí, xi măng và hóa chất.



Doanh nghiệp này từng tham gia nhiều dự án trọng điểm quốc gia như Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, các nhà máy điện Phú Mỹ, Cà Mau, Nhơn Trạch, Vũng Áng, Sông Hậu hay Lọc dầu Dung Quất. LILAMA hiện được xem là một trong những tổng thầu EPC nội địa lớn nhất Việt Nam, với hệ thống nhà máy chế tạo cơ khí quy mô lớn và mạng lưới nhiều công ty thành viên trên cả nước.



Những năm gần đây, LILAMA cũng mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như LNG và hydrogen xanh, tham gia các dự án điện khí Nhơn Trạch 3&4 và hợp tác với đối tác quốc tế trong các dự án hydrogen tại Mỹ, Saudi Arabia.﻿