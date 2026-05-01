Đăng ký mua 2,2 triệu cổ phiếu GTD, nhóm Vinaconex sắp sở hữu hơn 48% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) vừa đăng ký mua hơn 2,2 triệu cổ phiếu GTD của CTCP Giầy Thượng Đình với mục đích đầu tư.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/5 đến 12/6 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, Vinaconex sẽ sở hữu 24,03% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức ngày 6/5, cổ đông Giầy Thượng Đình đã thông qua việc cho phép Vinaconex nhận chuyển nhượng số cổ phần trên từ nhóm cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Theo tài liệu đại hội, HĐQT Giầy Thượng Đình đã tiếp nhận kiến nghị ngày 17/4/2026 của bà Mai Huyền Trang – cổ đông đang nắm giữ 22,13% cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng 24,03% vốn điều lệ. Nhóm này đề xuất bổ sung nội dung chuyển nhượng cổ phần cho Vinaconex vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Hiện tổ chức liên quan đến Vinaconex là An Quý Hưng Holdings đang nắm giữ hơn 2,2 triệu cổ phiếu GTD, tương đương 24% vốn điều lệ Giầy Thượng Đình.

An Quý Hưng Holdings mới thành lập vào tháng 10/2025, do ông Nguyễn Xuân Tùng làm Tổng giám đốc. Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch HĐQT mới của Vinaconex nắm 79,2% vốn điều lệ, bà Đỗ Thị Thanh, vợ ông Đông nắm 19,2% và ông Nguyễn Xuân Tùng sở hữu 1,6% còn lại.

Sau giao dịch, Vinaconex cùng bên liên quan dự kiến sở hữu tổng cộng 48,03% vốn điều lệ doanh nghiệp này.

Cũng tại đại hội, cổ đông Giầy Thượng Đình đã thông qua kế hoạch di dời nhà máy sản xuất tại khu đất 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội về KCN Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Sau khi hoàn tất di dời, doanh nghiệp dự kiến phát triển dự án tổ hợp nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học liên cấp trên khu đất rộng 3,6 ha.

Theo phương án được thông qua, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 9.907 tỷ đồng.

Trong đó, khu căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ dự kiến cao từ 25–40 tầng nổi, 4–5 tầng hầm, với tổng mức đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng. Khối văn phòng và thương mại dịch vụ có quy mô chiều cao tương tự, tổng vốn gần 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, khu trường học liên cấp dự kiến cao 8–12 tầng nổi cùng 2–3 tầng hầm, với vốn đầu tư khoảng 492 tỷ đồng.



Về cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp dự kiến sử dụng khoảng 1.981 tỷ đồng vốn tự có, tương đương 20% tổng mức đầu tư; phần còn lại khoảng 7.925 tỷ đồng sẽ được huy động từ nguồn vốn vay.