Coteccons mất một cổ đông lớn đến từ Hàn Quốc sau giao dịch bán gần 1 triệu cổ phiếu CTD

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Coteccons, mã CK: CTD) vừa công bố ngày 12/5/2026, KIM Vietnam Fund Management (Kim Việt Nam) không còn là cổ đông lớn của Coteccons.

Theo đó, 4 quỹ thành viên thuộc nhóm KIM Việt Nam đã bán tổng cộng 950.000 cổ phiếu CTD trong phiên giao dịch ngày 8/5/2026, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu tại Coteccons xuống còn 4,13%, tương đương hơn 4,4 triệu cổ phiếu.

﻿Ước tính theo thị giá kết phiên 8/5, giao dịch thu về khoảng 72,96 tỷ đồng.

Trong số các quỹ này, TMAM Vietnam Equity Mother Fund hiện là cổ đông nắm giữ nhiều nhất với tỷ lệ 1,54%, tương ứng hơn 1,6 triệu cổ phiếu CTD. Tiếp theo là KIM Vietnam Growth Equity Fund với 1,38% vốn và KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund với 0,69% vốn.



KIM Việt Nam được thành lập tại Hàn Quốc năm 2006, là thành viên của Korea Investment Holdings – tập đoàn tài chính toàn cầu đang quản lý khối tài sản hơn 327 tỷ USD. Tại Việt Nam, đơn vị này hiện quản lý nhiều quỹ đầu tư và danh mục ủy thác với quy mô khoảng 1,3 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTD đã giảm liên tiếp hơn 14% giá trị trong 4 phiên giao dịch trước khi hồi phục vào phiên sáng 13/5, vốn hóa thị trường giảm hơn 1.300 tỷ đồng, xuống còn 8.300 tỷ đồng.﻿

Ở một khía cạnh khác, Coteccons cho biết đã nhận được quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong một vụ án kinh doanh thương mại.



Theo thông tin công bố, ngày 5/5/2026, Coteccons nhận được quyết định số 1178/2026/QĐST-KDTM ngày 21/4/2026 của TAND Khu vực 5 - TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc công nhận sự thỏa thuận trong vụ án kinh doanh thương mại số 1422/2024/TLST-KDTM được thụ lý từ tháng 7/2024. Các bên tranh chấp đã đạt được thỏa thuận. Chi tiết về vụ án không được công ty nêu rõ.



Trên thực tế, Coteccons cũng từng liên quan đến vụ tranh chấp kéo dài với CTCP Đầu tư Ricons (Ricons). Cuối tháng 5/2025, Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-CTHADS về việc phong tỏa tài khoản đối với Coteccons với số tiền gần 170 tỷ đồng.﻿