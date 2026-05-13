Hơn 1.300 lao động có nguy cơ thất nghiệp sau vụ cháy ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6

Nhân chứng vụ việc kể lại vụ cháy 10/5

Ngày 12/5, ông Mai Xuân Tuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đồng Nai, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình thiệt hại và tìm giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng sau vụ cháy lớn tại Công ty TNHH UniWin Việt Nam.

Vụ cháy khiến hơn 1.300 công nhân có nguy cơ mất việc làm

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào trưa 10/5 đã thiêu rụi hoàn toàn khu sản xuất rộng khoảng 9.000m2 của công ty, khiến khoảng 1.350 công nhân, người lao động đứng trước nguy cơ mất việc làm.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty cho biết, trước mắt sẽ xây dựng phương án thu hẹp sản xuất, cải tạo nhà xưởng và ưu tiên giữ lại một phần lao động để bố trí việc làm tại các chi nhánh khác. Trường hợp không thể sắp xếp việc làm, doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục cho người lao động nghỉ việc theo quy định.

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Tuân đề nghị, công ty khẩn trương thống kê số lao động bị ảnh hưởng để phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ như bảo hiểm thất nghiệp, chế độ bảo hiểm cho người lao động. Đồng thời, Sở Nội vụ TP Đồng Nai sẽ hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nhằm hỗ trợ giới thiệu việc làm mới, giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó vào trưa 10/5, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an thành phố Đồng Nai nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH UniWin Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã huy động 31 xe chữa cháy (trong đó có 15 xe chữa cháy của lực lượng PCCC chuyên ngành); 1 xe thang; 3 xe chở phương tiện, 3 xe bồn, 1 robot chữa cháy, 1 xe cẩu, 1 xe cuốc, 4 xe chỉ huy cùng 179 cán bộ chiến sĩ và đội viên đội PCCC chuyên ngành nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đến 21h cùng ngày lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy, ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được 2 nhà kho nguyên liệu, 2 kho thành phẩm và các công trình lân cận. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Tổn thất về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.