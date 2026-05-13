Đón sóng tăng trưởng Ready-to-eat, Thọ Phát phủ sóng mạnh kênh phân phối

Trong bối cảnh đó, KIDO Group và thương hiệu Thọ Phát đang tăng tốc chiếm lĩnh thị phần bằng chiến lược tự động hóa quy trình sản xuất và mở rộng độ bao phủ thần tốc.

Bước nhảy vọt về năng suất từ công nghệ tự động hóa

Việc chuyển đổi sang công nghệ khay nhựa khép kín giúp Thọ Phát thay thế bằng những máy móc hiện đại, tạo ra bước nhảy vọt về năng suất lao động.

Tại nhà máy Hiệp Phước, quy trình đóng gói tự động không chỉ giúp tăng tốc đưa sản phẩm ra thị trường mà còn giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt giá thành sản phẩm trong khi vẫn nâng cấp chất lượng. Việc tăng trọng lượng bánh từ 150g lên 160g là một nỗ lực gia tăng giá trị cho khách hàng, không chỉ cho thấy khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành từ dây chuyền triệu đô mà còn thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng.

Mạng lưới phân phối "khổng lồ" và hệ sinh thái miniBAO

Khả năng bảo quản là yếu tố sống còn trong kinh doanh thực phẩm tươi. Nhờ hệ thống Cold Chain (chuỗi cung ứng lạnh) bài bản và bao bì khay nhựa tiêu chuẩn, thời gian bảo quản bánh giò đã được nâng từ 20 ngày lên 30 ngày (ở nhiệt độ 0°C - 5°C). Đây là đòn bẩy quan trọng giúp Thọ Phát mở rộng kênh phân phối từ thành thị đến nông thôn.

Hiện nay, sản phẩm của Thọ Phát đã phủ sóng rộng khắp hơn 10.000 điểm bán trên toàn quốc, bao gồm cả kênh truyền thống (GT), kênh hiện đại (MT) và các khách hàng trọng điểm (KA). Đặc biệt, sự hiện diện của 300 cửa hàng miniBAO – kênh phân phối sản phẩm Thọ Phát - đóng vai trò là "mũi nhọn" giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi với dịch vụ hậu mãi tốt nhất.

Tầm nhìn tiên phong thị trường bánh bao, bánh hấp

Với kinh nghiệm hơn 38 năm trong lĩnh vực sản xuất bánh bao và bánh hấp, Thọ Phát không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa. Việc áp dụng các công nghệ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu – Mỹ chính là sự chuẩn bị cho hành trình chinh phục thị trường quốc tế.

Bằng cách kết hợp giữa công thức gia truyền và bao bì khay nhựa hiện đại đạt chuẩn BPA-Free, Thọ Phát đang thiết lập một chuẩn mực mới: Thực phẩm phải vừa ngon, vừa an toàn, vừa cực kỳ tiện lợi. Trong một thị trường RTE đầy tiềm năng, doanh nghiệp nào nắm giữ được công nghệ sản xuất và mạng lưới phân phối lạnh hiệu quả như Thọ Phát sẽ nắm giữ chìa khóa của sự tăng trưởng bền vững.