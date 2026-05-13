Ngày 12 tháng 5 năm 2026, trên Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC), VinFast Auto Ltd. đã chính thức công bố kế hoạch chia tách một số tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) thành một pháp nhân mới, đồng thời thoái toàn bộ cổ phần phổ thông mà công ty nắm giữ tại VFTP.

Động thái này sẽ dẫn đến việc tách riêng và chuyển giao hoạt động sản xuất tại Việt Nam của công ty cho các bên khác.

Các giao dịch đề xuất này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của VinFast nhằm tinh gọn cơ cấu hoạt động và chuyển đổi sang mô hình "asset-light" (tối ưu hóa tài sản, tiết kiệm vốn) tại thị trường Việt Nam. Thay đổi này sẽ giúp cải thiện cấu trúc tài chính và giảm bớt các yêu cầu về chi phí đầu tư vốn (capex) trong tương lai.

VinFast sẽ chuyển nền tảng sản xuất thâm dụng vốn tại Việt Nam thành một nền tảng sản xuất độc lập do bên thứ ba sở hữu và vận hành. Nhờ đó, công ty có thể tập trung nguồn lực vào các hoạt động mang lại giá trị gia tăng cao hơn như nghiên cứu và phát triển (R&D) sản phẩm toàn cầu, công nghệ, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Chi tiết kế hoạch chia tách﻿

Theo kế hoạch, một công ty mới dự kiến mang tên Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN) sẽ được tách ra từ VFTP và hoạt động như một công ty con trực tiếp của VinFast. VFVN sẽ nắm giữ: Các hoạt động R&D toàn cầu, sở hữu trí tuệ, hoạt động hậu mãi và kinh doanh bán hàng, cổ phần tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia Pty Ltd, và VinFast Germany GmbH.

Trong khi đó, VFTP sẽ giữ lại các tài sản liên quan đến nhà máy sản xuất tại Việt Nam, cổ phần tại Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG, cũng như tiếp tục gánh vác các khoản nợ tài chính với các chủ nợ độc lập bên thứ ba (tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ nợ).

Thương vụ chuyển nhượng trị giá 530 triệu USD

Sau khi chia tách, VinFast dự định chuyển nhượng toàn bộ lợi ích tại VFTP cho một nhóm nhà đầu tư do Công ty Cổ phần Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển Tương lai (Future Investment Research and Development Joint Stock Company) dẫn đầu.

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành của công ty, ông Phạm Nhật Vượng, cũng sẽ tham gia với tư cách nhà đầu tư thiểu số.

Tổng giá trị của thương vụ rơi vào khoảng 13.309,6 tỷ VNĐ (tương đương khoảng 530 triệu USD). Mức giá này được thỏa thuận dựa trên giá trị sổ sách tài sản thuần hợp nhất theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam tính đến ngày 31/3/2026, vượt mức định giá trung bình 2.653 tỷ VNĐ (106 triệu USD) do công ty tư vấn Grant Thornton đưa ra.

Để đảm bảo nguồn cung xe, VFVN và VFTP sẽ ký kết Thỏa thuận Sản xuất, theo đó VFTP sẽ tiếp tục sản xuất các dòng xe mang thương hiệu VinFast tại Việt Nam dựa trên thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật do VFVN cung cấp. Bên cạnh đó, các thỏa thuận hoán đổi cổ phần ưu đãi của Vingroup tại VFTP cũng sẽ được điều chỉnh và phân bổ lại giữa VFTP và VFVN để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái cấu trúc.

Lộ trình và tác động quốc tế﻿

Kế hoạch tái cấu trúc này dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 3 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện đóng lệnh thông thường cùng sự chấp thuận của cổ đông và các chủ nợ.

Đáng chú ý, VinFast khẳng định giao dịch này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ công ty con nào khác cũng như các hoạt động kinh doanh quốc tế của hãng. Công ty vẫn sẽ tiếp tục sở hữu, vận hành bình thường các cơ sở sản xuất đang được xây dựng tại Ấn Độ và Indonesia. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ mang lại cho VinFast sự linh hoạt cao hơn để thích ứng với các thay đổi của công nghệ xe điện và thị trường, đồng thời thúc đẩy mục tiêu mở rộng quốc tế.