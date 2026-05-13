"Đế chế Việt đóng góp 5,5 tỷ USD/năm" lập kỳ tích thuộc hàng hiếm thế giới: Forbes Việt Nam đánh giá cao

Ngày 9/5/2008, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) được thành lập với nhiệm vụ tiếp quản và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tròn 18 năm qua đi, BSR giờ đã chính thức đổi thành Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (vẫn dùng chữ viết tắt là BSR) với nền tảng và vị thế thị trường đồ sộ.

Riêng trong Quý I/2026, tổng doanh thu hợp nhất của BSR đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Forbes Việt Nam năm 2025 định giá thương hiệu BSR đạt 201,7 triệu USD (hơn 5.300 tỷ VND) và đứng vị trí thứ 7/25 thương hiệu niêm yết hàng đầu Việt Nam.

Thành tựu suốt 18 năm của BSR. Nguồn thông tin: BSR - Đồ họa do AI thực hiện.

Trong hệ sinh thái Tập đoàn Petrovietnam, thành tựu của BSR khẳng định tầm vóc của một doanh nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu có giá trị thương hiệu hàng đầu của Petrovietnam nói riêng và ngành năng lượng quốc gia nói chung.

56 triệu giờ công an toàn: Con số kỳ diệu

Đáng chú ý nhất trong thành tựu nổi bật 18 năm của BSR chính là con số 56 triệu giờ công an toàn.

Hãy quy đổi để cảm nhận rõ hơn: 56 triệu giờ công = khoảng 6.400 năm làm việc liên tục của một người = tương đương toàn bộ lực lượng lao động khoảng 30.000 dân làm việc suốt 1 năm... mà không xảy ra một tai nạn nghiêm trọng nào như sự cố cháy nổ, hay vi phạm môi trường và an ninh nào tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - đơn vị BSR tiếp quản và vận hành.

Để hiểu ý nghĩa con số giờ công khổng lồ mà BSR có được, cần hiểu rõ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành thế nào.

Nhà máy Dung Quất có công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm (tương đương 148.000 thùng/ngày), với hàng chục phân xưởng công nghệ phức tạp vận hành 24/7/365, xử lý các chất dễ cháy nổ ở nhiệt độ và áp suất cực cao.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do BSR vận hành. Nguồn ảnh: BSR

Trong ngành lọc hóa dầu thế giới, nhà máy lọc dầu thuộc nhóm môi trường làm việc nguy hiểm nhất - xếp cùng với khai thác mỏ, xây dựng ngoài khơi, và hóa chất.

Một sự cố nhỏ có thể gây cháy nổ dây chuyền, thiệt hại nhân mạng và hàng nghìn tỷ đồng. Lịch sử ngành dầu khí thế giới ghi nhận vô số thảm họa như nổ giàn khoan dầu ngoài khơi Deepwater Horizon (2010) tại Vịnh Mexico; Vụ Texas City Refinery (2005) nổ tại nhà máy lọc dầu ở Mỹ; hay thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất thế giới Bhopal (1984). Các sự việc này đều xảy ra tại các tập đoàn có kinh nghiệm và nguồn lực khổng lồ trên thế giới.

Chính vì vậy, hơn 56 triệu giờ công không tai nạn của BSR là thành tích thuộc hàng hiếm ngay cả theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Một trong bộ ba thuộc Triết lý kinh doanh của BSR chính là Con người. Ở BSR, nguồn nhân lực là trụ cột của hệ thống quản trị. Mọi thành công đều phụ thuộc vào yếu tố con người. Điều này giải thích vì sao BSR lại đạt được con số giờ công an toàn hiếm thấy đó.

Cốt lõi của thành tựu này nằm ở 5 tầng ý nghĩa:

01. "Làm đúng ngay từ đầu"

Sự khác biệt giữa "tuân thủ an toàn" và "văn hóa an toàn" rất lớn. Tuân thủ là làm vì sợ phạt. Văn hóa là làm vì đó là lẽ tự nhiên, dù không có ai giám sát.

BSR định hướng triết lý "Làm đúng ngay từ đầu" — tức là mỗi người lao động, mỗi ca làm việc đều phải là một cam kết an toàn độc lập, không phụ thuộc vào kiểm tra hay nhắc nhở từ bên trên.

Gần 2 thập kỷ liên tục không tai nạn nghiêm trọng chứng minh rằng văn hóa này không phải khẩu hiệu, nó đã được thực hành bởi hàng nghìn con người qua hàng chục triệu khoảnh khắc lao động hàng ngày.

02. Tiết kiệm hàng nghìn tỷ "vô hình"

Mỗi sự cố nghiêm trọng tại nhà máy lọc dầu không chỉ là chi phí y tế và bồi thường, nó còn kéo theo ngừng sản xuất, sửa chữa thiết bị, điều tra, phạt hành chính, mất uy tín với đối tác, và tăng phí bảo hiểm...

Với một nhà máy chế biến công suất 6,5 triệu tấn/năm, mỗi ngày ngừng hoạt động có thể thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Để trở thành trụ cột trong nền kinh tế Việt Nam - đóng góp khoảng 5,5 tỷ USD doanh thu hàng năm (tương đương 1,1% GDP cả nước, theo thông tin của BSR cung cấp tháng 5/2026), BSR hiểu hơn hết ý nghĩa của hai chữ An Toàn.

Nếu không có chuỗi vận hành an toàn liên tục, con số đóng góp khổng lồ này không thể đạt được.

03. "Bộ Tứ" chuẩn quốc tế

Nguồn: BSR

BSR vận hành hệ thống quản lý tích hợp (IMS) kết hợp "Bộ Tứ ISO" tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001:2015 (Chất lượng), ISO 14001:2015 (Môi trường), ISO 45001:2018 (An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp) và ISO 50001:2018 (Năng lượng).

Hệ thống này nhằm tối ưu hóa vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, nâng cao an toàn, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

04. Năng suất và An toàn không đánh đổi nhau, chúng cộng hưởng

Đây là nhận thức quan trọng nhất của BSR: An toàn tốt không làm chậm sản xuất, ngược lại, nó là điều kiện để vận hành ở hiệu suất cao nhất.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất luôn vận hành từ 100% công suất trở lên — năm 2021 đạt 100%, năm 2022 đạt 108%, nửa đầu 2023 đạt 110%.

Trong quý II/2026, BSR dự kiến tiếp tục vận hành Nhà máy Dung Quất an toàn, ổn định và liên tục với công suất quy đổi khoảng 123%.

05. Tài sản vô giá của BSR

Nhà máy Dung Quất của BSR hiện cung ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ở Việt Nam. Điều này có nghĩa: An toàn của Nhà máy Dung Quất chính là an toàn năng lượng quốc gia.

Một sự cố lớn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến BSR mà có thể gây thiếu hụt xăng dầu trên quy mô cả nước.

Do đó, việc vận hành Dung Quất an toàn không chỉ đảm bảo nguồn cung xăng dầu nội địa mà còn củng cố uy tín của BSR với các đối tác quốc tế lớn, từ đó tiếp cận công nghệ cao, và thu hút nhân tài kỹ thuật.