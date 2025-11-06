Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng vốn điều lệ vượt 50.000 tỷ đồng sau phát hành cổ phiếu

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (MCK: BSR, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 30/10/2025, Lọc hóa dầu Bình Sơn đã hoàn tất phân phối hơn 1,9 tỷ cổ phiếu cho 26.870 cổ đông, còn lại 7.193 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong quý IV/2025.

Trong đó, doanh nghiệp đã phát hành hơn 930,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới.

Ảnh minh họa

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 9.301,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán (sau trích lập các quỹ theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua).

Đồng thời, doanh nghiệp còn phát hành gần 976,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 100: 31,5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 31,5 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 9.766,6 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty mẹ Lọc hóa dầu Bình Sơn đã kiểm toán.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành nêu trên, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng từ hơn 3,1 tỷ cổ phiếu lên hơn 5 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 31.005 tỷ đồng lên gần 50.073 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Lọc hóa dầu Bình Sơn ghi nhận doanh thu thuần hơn 35.290,2 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 908,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ ròng gần 1.209,5 tỷ đồng.

Theo giải trình của Lọc hóa dầu Bình Sơn, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chuyển từ lỗ ở kỳ trước sang lãi ở kỳ này là do các nguyên nhân chính như giá dầu thô giảm; khoảng cách giữa giá dầu thô và giá sản phẩm kỳ này tốt hơn nhiều; sản lượng tiêu thụ cao hơn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Lọc hóa dầu Bình Sơn mang về doanh thu thuần gần 103.956,8 tỷ đồng, tăng 19,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2.154,7 tỷ đồng, tăng 219,5%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 5,1% so với đầu năm, xuống còn 83.843,7 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền gửi có kỳ hạn ghi nhận gần 31.112 tỷ đồng, tăng 121,9% so với đầu năm và chiếm 37,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 26.389,9 tỷ đồng, giảm 19,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 14.137 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng nợ.