Lần thứ 3, Bầu Đức mua thêm 4 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai lên hơn 25%

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG), vừa báo cáo đã mua thành công 4 triệu cổ phiếu HAG trong khoảng thời gian từ ngày 7/5 đến 12/5/2026 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn.



Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HAG do ông Đức nắm giữ tăng từ gần 314 triệu đơn vị lên gần 318 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 24,77% lên 25,09% vốn điều lệ.

Ước tính theo mức giá giao dịch bình quân khoảng 16.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn mua vào, Bầu Đức đã chi khoảng 64 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Đây cũng là lần thứ 3 kể từ đầu năm 2026 ông Đức thực hiện mua thêm cổ phiếu HAG. Trước đó, Chủ tịch HAGL từng mua 5 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 11/3–18/3 và tiếp tục mua thêm 4 triệu cổ phiếu từ 26/3–16/4. Các giao dịch đều được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.



Sau loạt giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của gia đình Bầu Đức tại HAGL đã tăng lên khoảng 30,25%. Trong đó, ông Đoàn Hoàng Nam hiện nắm khoảng 4,1% vốn doanh nghiệp.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, khi trả lời câu hỏi của cổ đông về kế hoạch mua cổ phiếu, Bầu Đức cho biết ông đã mua thêm vài triệu cổ phiếu thời gian qua và có thể tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu trong thời gian tới. Theo ông, những nhịp biến động của thị trường lại mở ra cơ hội để tích lũy thêm cổ phần.



“Tôi có mua và sẽ còn mua nhiều lần nữa. Đây là lần tôi mua nhiều nhất”, ông Đức chia sẻ tại đại hội. Chủ tịch HAGL đồng thời nhận định giai đoạn 2026–2030 có thể trở thành thời kỳ tăng trưởng tích cực nhất của doanh nghiệp kể từ khi thành lập.



Năm 2026, HAGL đặt mục tiêu doanh thu 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 87% so với kết quả năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của HAGL.



Trong quý đầu năm 2026, HAGL ghi nhận doanh thu thuần gần 1.800 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.173 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng lợi nhuận trong quý đến từ phần tài chính, khi doanh nghiệp được miễn giảm khoảng 750 tỷ đồng lãi trái phiếu, qua đó ghi nhận khoản hoàn nhập chi phí tài chính đáng kể.