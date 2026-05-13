Bắt nhóm tài xế "hack" cước Xanh SM: dùng thiết bị 500.000 đồng để vô hiệu hóa cảm biến xe VinFast

Anh Khôi | 13-05-2026 - 12:10 PM | Doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng thiết bị công nghệ can thiệp trái phép vào hệ thống giám sát của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: CA Thái Nguyên

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên), các đối tượng bị khởi tố bao gồm Trịnh Ngọc Chiến (sinh năm 1992), Đinh Quý Dương (sinh năm 1996) và Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1990), đều là lái xe thuộc chi nhánh GSM tại địa phương.

Cơ quan Công an xác minh, làm rõ hành vi gian lận của các tài xế. Ảnh: CA Thái Nguyên

Đối tượng thứ tư là Ma Khánh Hùng (sinh năm 2000), người trực tiếp cung cấp các thiết bị điện tử phá sóng cho nhóm tài xế này. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Ma Khánh Hùng từng là tài xế của hãng nhưng đã bị sa thải vào tháng 4/2025 sau khi công ty phát hiện hành vi sử dụng thiết bị công nghệ không đúng quy định.

Từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Hùng chuyển sang kinh doanh các thiết bị phá sóng cho các lái xe taxi có nhu cầu với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng mỗi đơn vị.

Phương tiện, thiết bị của các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản

Đến ngày 28/4/2026, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bắt quả tang Chiến, Dương và Thành đang sử dụng các thiết bị này khi đang vận chuyển hành khách. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tạm giữ 8 thiết bị điện tử có chức năng gây nhiễu và làm mất tín hiệu nhận diện khách hàng trên hệ thống quản lý của hãng.

Phương tiện, thiết bị của các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA Thái Nguyên

Về phương thức thủ đoạn, các đối tượng sử dụng thiết bị điện tử để vô hiệu hóa hệ thống cảm biến hồng ngoại được lắp đặt tại ghế phụ và hàng ghế sau của xe điện VinFast.

Hệ thống cảm biến này vốn đóng vai trò nhận biết sự hiện diện của hành khách để đồng bộ dữ liệu về trung tâm điều hành. Khi thiết bị phá sóng hoạt động, dữ liệu về chuyến đi không được ghi nhận chính xác trên hệ thống, dẫn đến việc doanh thu từ khách hàng không được hạch toán đầy đủ về công ty, tạo kẽ hở cho các tài xế chiếm giữ phần tiền này.

Sự việc được đưa ra ánh sáng sau quá trình rà soát không gian mạng của cơ quan công an phối hợp cùng báo cáo từ phía Công ty GSM về những bất thường trong hệ thống dữ liệu giám sát hành trình.

Thư cám ơn của GSM.

Tại cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra để xác định quy mô và các cá nhân khác có liên quan trong đường dây cung cấp và sử dụng thiết bị can thiệp trái phép này.

