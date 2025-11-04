Bão giá vàng: Sau năm 2024 báo lãi lỷ lục, công ty vàng SJC công bố doanh thu 6T2025 giảm 67%, lợi nhuận còn 37 tỷ đồng

Trong bối cảnh giá vàng tăng cao, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), đơn vị gia công vàng miếng SJC, vừa công bố báo cáo tài chính đã quý 2 năm 2025 (công ty mẹ) và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025.

﻿Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2025 của công ty mẹ SJC đạt 4.910 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng, giảm 69% so với quý 2 năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, SJC công ty mẹ ghi nhận doanh thu ﻿thuần đạt gần 8 nghìn tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 45,6 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 37 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025, doanh thu thuần đạt 8.835 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 68 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM, có 35 hoạt động trong lĩnh vực doanh vàng. SJC có mạng lưới hơn 200 cửa hàng và hàng chục đại lý chính thức, trong đó nhiều cửa hàng được phép giao dịch vàng miếng SJC.



Từ năm 2012, SJC được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn là thương hiệu vàng quốc gia. Công ty sản xuất vàng miếng mang thương hiệu SJC và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm này.﻿

Tuy nhiên từ ngày 10/10, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực. Sau 13 năm áp dụng, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng chính thức bị bãi bỏ, thay vào đó doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện sẽ được tham gia.﻿

Trước đó, từ cuối năm 2024 đến tháng 9 năm 2025, bà Lê Thúy Hằng - cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC cùng nhiều cựu cán bộ bị điều tra và bị truy tố về tội "tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Các đối tượng đã lập chứng từ khống mua vàng giá cao, bán giá thấp; đưa hơn 11.000 lượng vàng nhẫn trái quy định vào sản xuất vàng SJC; đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo, sản xuất hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC…﻿

Hành vi của Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền là 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà Hằng hưởng lợi bất chính 73,5 tỷ đồng. ﻿