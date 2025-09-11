Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

11-09-2025 - 13:56 PM | Doanh nghiệp

(NLĐO) – Công ty SJC khẳng định 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép liên quan vụ án xảy ra tại công ty đều bảo đảm chất lượng.

Lo ngại về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng 

Những ngày qua, thông tin Cựu Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng bị cáo buộc buộc chèn nguyên liệu bên ngoài khi gia công vàng bóp méo cho Ngân hàng Nhà nước, "sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định" khiến dư luận lo ngại về chất lượng những sản phẩm vàng miếng mà công ty này bán ra thời bà Hằng làm lãnh đạo. Một số người còn đề nghị có biện pháp thu hồi số vàng đã bán ra này. 

Ngày 11-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng giám đốc SJC, khẳng định thông tin trên các trang mạng gần đây lan truyền về chất lượng 6.255 lượng vàng là vàng si, vàng độn… là không chính xác. 

Toàn bộ số vàng mà công ty sản xuất, gia công đều bảo đảm chất lượng. "Công ty SJC khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về chất lượng vàng miếng SJC gần đây là thất thiệt" - ông Thắng nói. 

Theo SJC, toàn bộ dây chuyền sản xuất vàng miếng SJC tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, bảo đảm tính chính xác về hàm lượng, trọng lượng và an toàn tuyệt đối trong từng khâu sản xuất.

Theo đó, vàng đưa vào sản xuất được kiểm định từ khâu đầu vào nguyên chất. Từng miếng vàng được cân đo trọng lượng chính xác 37,5 gram trước khi dập định hình, sau khi dập định hình bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm sẽ kiểm tra chất lượng từng miếng vàng. 

Miếng vàng sản xuất ra đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng số seri và đưa đi kiểm định hàm lượng vàng bằng công nghệ có tính chính xác cao trước khi cho ép bao để xuất xưởng.

Công ty SJC khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về chất lượng vàng miếng SJC gần đây là thất thiệt.

6.255 lượng vàng đủ tiêu chuẩn lưu thông 

"Trên thực tế, suốt hơn 35 năm hình thành và phát triển, vàng miếng SJC đã khẳng định vị thế thương hiệu vàng quốc gia, được đông đảo người dân tin tưởng lựa chọn. Chính nhờ sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng và quy chuẩn ISO quốc tế, các sản phẩm vàng miếng SJC trên thị trường vẫn bảo đảm đúng chất lượng công bố, không có sự sai lệch về hàm lượng (tuổi vàng) như những thông tin gây hoang mang gần đây" – ông Đào Công Thắng khẳng định.

Ông Thắng tự tin cơ chế kiểm soát của công ty qua nhiều tầng nấc vẫn đủ sức ngăn chặn việc đưa sản phẩm không đạt chuẩn ra thị trường. Vì vậy, số lượng vàng 6.255 lượng lưu thông trên thị trường vẫn đủ tiêu chuẩn lưu hành bình thường. Công ty SJC chịu trách nhiệm về việc bảo đảm vàng miếng SJC được gia công sản xuất tại xưởng vàng SJC theo quy định pháp luật. Đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Theo Thái Phương

Người Lao động

