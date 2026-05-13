MSR bán thành công 2% cổ phần, đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Ngày 13/5/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) công bố công ty con mà Masan sở hữu 100% vốn đã hoàn tất việc bán 21.996.590 cổ phiếu, tương đương 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), thông qua các giao dịch trên hệ thống UPCoM theo đúng quy định hiện hành.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của MSN tại MSR giảm từ khoảng 94,89% xuống 92,89%, đồng thời tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) của MSR tăng lên 7,11%.

Theo công bố ngày 1/4/2026, công ty con mà Masan sở hữu 100% vốn dự kiến bán tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành của MSR, tương đương 54.991.476 cổ phiếu, trong vòng 12 tháng.

Giai đoạn 1, tương đương 2% số cổ phần của MSR, đã ghi nhận nhu cầu đăng ký mua vượt số lượng chào bán, trong đó khoảng một nửa nhu cầu đến từ cán bộ nhân viên Masan và các cổ đông hiện hữu của MSN đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cán bộ nhân viên Masan tham gia với cam kết hạn chế chuyển nhượng trong 3 tháng.

Giao dịch này đánh dấu bước khởi đầu trong lộ trình gia tăng giá trị của MSR, bao gồm duy trì điều kiện công ty đại chúng, cải thiện tỷ lệ free float và thanh khoản cổ phiếu, đồng thời nâng cao mức độ ghi nhận của thị trường vốn trước kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE vào năm 2027.

Các đợt bán cổ phần tiếp theo có thể mở rộng sang nhà đầu tư chiến lược, tổ chức và nhà đầu tư cá nhân, trong bối cảnh nhu cầu đối với MSR ngày càng gia tăng khi doanh nghiệp sở hữu một trong số rất ít nền tảng vonfram quy mô lớn ngoài Trung Quốc.

Trong quý I/2026, MSR ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.993 tỷ đồng, tăng 114,9% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI) đạt mức kỷ lục 537 tỷ đồng theo quý. Lợi nhuận quý II/2026 được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng so với quý trước.

Giá vonfram hiện đã tăng lên trên 3.000 USD/mtu, tương đương mức tăng khoảng 700% trong 12 tháng qua.

Động lực tăng giá đến từ nhiều yếu tố mang tính cấu trúc như các mỏ khai thác lâu năm, chất lượng quặng suy giảm, thời gian phát triển dự án kéo dài, yêu cầu vốn đầu tư lớn và việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu.

Trong khi đó, nhu cầu chiến lược tiếp tục mở rộng mạnh mẽ từ các lĩnh vực như AI, bán dẫn, quốc phòng, năng lượng và công nghiệp công nghệ cao, trong bối cảnh vonfram là vật liệu có rất ít khả năng thay thế.

Căng thẳng địa chính trị gia tăng, xu hướng tích trữ tài nguyên chiến lược tại các nước phương Tây và nhu cầu tìm kiếm các nền tảng vật liệu an toàn, ổn định tiếp tục củng cố giá trị chiến lược của vonfram.

Với giả định giá APT bình quân duy trì trên 1.500 USD/mtu, MSR đặt mục tiêu đưa tỷ lệ Nợ ròng trên EBITDA về khoảng 0,1 lần vào cuối năm 2027 và đạt trạng thái tiền mặt ròng dương vào cuối năm 2028, qua đó từng bước trở thành nền tảng tạo dòng tiền ổn định với khả năng chi trả cổ tức trong dài hạn.

Trong khi MSR từng bước giảm nợ bằng chính dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ các giao dịch bán cổ phần MSR cũng giúp Masan Group tiếp tục giảm đòn bẩy tài chính, với mục tiêu đưa tỷ lệ Nợ ròng trên EBITDA của MSN xuống dưới 2 lần vào cuối năm 2026.