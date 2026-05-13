Chủ tịch Tào Đức Thắng nói về áp lực của Tập đoàn Viettel

Tại chương trình khai giảng Viettel Talent 2026 diễn ra chiều 11/5, Chủ tịch Tập đoàn Tào Đức Thắng đã gửi gắm tới các thực tập sinh là phải biết biến áp lực thành động lực. Theo Chủ tịch, những bạn mới vào Viettel thường nhìn thấy cơ hội, kiến thức và môi trường phát triển. Nhưng khi bước sâu hơn vào công việc, các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn áp lực và yêu cầu thích nghi.

“Áp lực ở Viettel cần được hiểu đúng nghĩa. Đó là áp lực tích cực”, Chủ tịch Tập đoàn nhấn mạnh.

Ông Tào Đức Thắng cho rằng không có môi trường phát triển nào chỉ toàn thuận lợi. Nếu không có mục tiêu, thách thức và áp lực tích cực, mỗi cá nhân sẽ khó trưởng thành như mong đợi. Viettel có được ngày hôm nay cũng nhờ liên tục lựa chọn việc khó, đối diện với thách thức và tìm cách vượt qua.

Từ tinh thần đó, Chủ tịch Viettel mong các thực tập sinh không đặt câu hỏi “Tại sao lại là tôi?” khi gặp việc khó, mà hãy rèn luyện tâm thế của người Viettel: “Hãy mang việc đó đến đây, tôi sẽ làm được”.

Điều thứ hai ông Tào Đức Thắng gửi gắm là tinh thần thích nghi. Theo Chủ tịch, trong hành trình thực tập tại Viettel, các thực tập sinh sẽ tiếp xúc với nhiều lĩnh vực, nhiều con người và nhiều cách làm khác nhau. Có những thực tập sinh được tham gia các dự án quan trọng, gắn với chuyển đổi số cho các cơ quan Đảng, Quốc hội hoặc các lĩnh vực công nghệ trọng yếu.

Vì vậy, Chủ tịch Tập đoàn mong các thực tập sinh tận dụng tốt thời gian này để học hỏi từ mentor, cấp quản lý, đồng nghiệp và từ chính những bạn cùng tham gia chương trình.

Không chỉ học kiến thức, thực tập sinh cần học cách làm việc trong một tổ chức lớn; học văn hóa trách nhiệm, kỷ luật, bảo mật và tinh thần phụng sự. Ông Tào Đức Thắng lưu ý, với một số lĩnh vực đặc thù, các thực tập sinh phải tuyệt đối tuân thủ quy định, giữ gìn bí mật trong phạm vi thực tập.

Điều thứ ba, là kỳ vọng mỗi thực tập sinh cần có sản phẩm sau chương trình. Chủ tịch Tập đoàn mong rằng sau 6 tháng, đặc biệt với những thực tập sinh đi tiếp vào vòng 2, mỗi người có thể để lại một kết quả cụ thể, một sản phẩm khiến bản thân tự hào khi nói rằng mình là thành viên của Viettel Talent.

Theo Chủ tịch Viettel, các mùa trước đã có nhiều thực tập sinh trình bày những sản phẩm rất đáng tự hào, trong đó có sản phẩm hiện đang đóng góp, phục vụ nhân dân và đất nước. Đó cũng là thước đo quan trọng của chương trình: không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mà phải tạo ra giá trị thực.

Sản phẩm ấy không nhất thiết phải là điều quá lớn lao ngay từ đầu, nhưng cần thể hiện được quá trình học hỏi, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần dấn thân của mỗi bạn trẻ. Đó có thể là một ý tưởng mới, một công cụ, một giải pháp công nghệ, một đề xuất cải tiến quy trình hoặc một phần việc cụ thể có khả năng đóng góp vào hoạt động thực tiễn của đơn vị.

Theo Chủ tịch Tập đoàn, điều quan trọng là sau thời gian thực tập, các bạn không chỉ “đi qua” Viettel Talent như một trải nghiệm trong hồ sơ cá nhân, mà phải thật sự để lại dấu ấn. Mỗi sản phẩm là minh chứng cho việc các bạn đã quan sát, đã học, đã thử sức, đã va chạm với bài toán thật và nỗ lực tạo ra giá trị thật.

Chương trình Viettel Talent đã bước sang mùa thứ 6. Từ 500 hồ sơ và 50 thực tập sinh ở mùa đầu tiên, đến nay Viettel Talent đã thu hút khoảng 9.000 hồ sơ và đào tạo 800 thực tập sinh. Chủ tịch Tập đoàn Tào Đức Thắng cho rằng quy mô này cho thấy sức hút ngày càng lớn của chương trình, đồng thời đặt ra trách nhiệm cao hơn với Tập đoàn, các đơn vị, mentor và chính các bạn trẻ tham gia.