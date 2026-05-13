Tasco Auto lần đầu tiên bán siêu xe, giá cao nhất 13 tỷ đồng

Ngày 8/5, thương hiệu xe thể thao Anh Quốc Lotus chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.

Theo công bố, Lotus sẽ được phân phối chính hãng thông qua Tasco Auto – đơn vị hiện sở hữu hệ thống hơn 150 showroom trên toàn quốc và là đối tác chiến lược của tập đoàn Geely tại Việt Nam. Hai showroom đầu tiên của Lotus được đặt tại Hà Nội và TP.HCM, xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng. ﻿

Lotus được thành lập từ năm 1948 bởi kỹ sư người Anh Colin Chapman và nổi tiếng với triết lý phát triển xe “Simplify, then add lightness” – đơn giản hóa để nhẹ nhàng hơn. Trong lịch sử motorsport, Lotus từng giành 7 chức vô địch Constructors’ Championship tại Formula 1 cùng 79 chiến thắng Grand Prix. Hãng cũng được xem là đơn vị tiên phong trong nhiều công nghệ từng thay đổi ngành đua xe như khung monocoque hay công nghệ ground effect.

Ở giai đoạn hiện tại, Lotus đang chuyển sang điện hóa dưới sự hậu thuẫn của Geely – tập đoàn đang sở hữu nhiều thương hiệu như Volvo và Polestar. Tại Việt Nam, Lotus giới thiệu đồng thời 4 dòng xe chiến lược gồm Emira, Eletre, Emeya và Evija.﻿

Giá bán từ 4,5 tỷ đến 13 tỷ đồng, tuỳ từng phiên bản. ﻿

Đáng chú ý, Lotus cũng lần đầu tiên mang hypercar thuần điện Evija đến Đông Nam Á. Mẫu xe giới hạn chỉ 130 chiếc toàn cầu sở hữu công suất 2.011 mã lực và mô-men xoắn 1.704 Nm, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h dưới 3 giây và đạt 300 km/h trong chưa đầy 10 giây.﻿

﻿Tasco Auto (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Tasco - HNX: HUT) hoạt động chính trong lĩnh vực phân phối ô tô. Đây là nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam, nắm giữ gần 14,2% thị phần.

Tasco Auto sở hữu một hệ sinh thái phân phối ô tô quy mô lớn thông qua các công ty con như Savico (HOSE: SVC) - đơn vị vận hành mạng lưới đại lý đa thương hiệu, cùng các đầu mối nhập khẩu và phân phối Volvo, Lynk & Co và Geely.﻿

Trực thuộc hệ thống Tasco là VETC – đơn vị đang vận hành thu phí điện tử không dừng (ETC) chiếm 70% thị phần tại Việt Nam, mạng lưới kết nối 120 trạm, 699 làn thu khí không dừng, điểm đỗ xe trên toàn quốc. Theo doanh nghiệp này, họ có năng lực xử lý đến 1,5 triệu lượt xe mỗi ngày với khoảng 3,5 triệu khách hàng là chủ xe sử dụng dịch vụ.﻿