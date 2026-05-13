Bidiphar hợp tác Citek dự án chuyển đổi số quy mô lớn

Dự án đánh dấu bước tiến chiến lược của Bidiphar trong lộ trình nâng cao năng lực quản trị và xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho giai đoạn mới. Thay vì thực hiện các cải tiến theo từng hệ thống riêng biệt, Bidiphar đầu tư triển khai bộ giải pháp tổng thể với định hướng chuẩn hóa toàn diện hoạt động doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực dược phẩm.

Bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Bidiphar cho biết: "Dự án không chỉ là bước chuyển đổi về nền tảng quản trị và công nghệ, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường tính minh bạch, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quốc tế. Đây là một dự án trọng điểm đối với Bidiphar, cũng là dấu ấn trong hoạt động quản trị doanh nghiệp tại Gia Lai".

Bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Bidiphar phát biểu tại lễ khởi động dự án

Bidiphar là một trong những doanh nghiệp dược phẩm tiên phong tại Việt Nam triển khai SAP ERP từ năm 2014. Sau hơn một thập kỷ vận hành, Bidiphar tiếp tục lựa chọn đầu tư nâng cấp lên SAP S/4HANA Private Cloud – giải pháp ERP thế hệ mới của SAP, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đến từ Đức với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, SAP được hơn 400.000 doanh nghiệp trên toàn cầu sử dụng, trong đó có nhiều tập đoàn dược phẩm, sản xuất đa quốc gia thuộc Fortune Global 500.

Dự án chuyển đổi lên SAP S/4HANA Private Cloud không chỉ là bước nâng cấp về công nghệ, mà còn là nền tảng chuẩn hóa quy trình vận hành theo SAP Best Practices và thiết lập nguồn dữ liệu thống nhất cho toàn doanh nghiệp (Single Source of Truth). Với vai trò đối tác tư vấn triển khai, Citek đồng hành cùng Bidiphar từ giai đoạn rà soát mô hình vận hành, chuẩn hóa quy trình quản trị đến xây dựng kiến trúc hệ thống phù hợp với đặc thù ngành dược phẩm theo chuẩn toàn cầu. Toàn bộ dữ liệu tài chính, mua hàng, sản xuất, kho, chất lượng và bán hàng được tích hợp trên một nền tảng thống nhất, giúp giảm phân mảnh dữ liệu, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận và nâng cao hiệu quả ra quyết định.

Điểm nổi bật của dự án là hệ thống SAP được triển khai theo định hướng CSV Compliance (Computer System Validation) đáp ứng các yêu cầu GMP-EU- tiêu chuẩn có mức độ kiểm soát nghiêm ngặt hàng đầu trong ngành dược phẩm. Qua đó, Bidiphar có thể tăng cường năng lực kiểm soát dữ liệu, khả năng truy vết và quản lý thay đổi, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng cho các hoạt động thanh tra và đánh giá quốc tế.

Song song, Bidiphar triển khai hệ thống kế toán theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), với sự đồng hành của các đơn vị tư vấn kiểm toán thuộc nhóm Big4. Việc áp dụng IFRS không chỉ nâng cao tính minh bạch tài chính mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả hơn với các nhà đầu tư, đối tác chiến lược và thị trường vốn quốc tế.

Ban lãnh đạo và ban dự án Bidiphar, Citek, đại diện SAP chúc mừng khởi động dự án

Dự án cũng bao gồm việc xây dựng nền tảng Data Warehouse, hệ thống báo cáo quản trị BI, triển khai QR Code và từng bước ứng dụng AI trong vận hành và quản trị doanh nghiệp. Trong định hướng mới, Data Warehouse không chỉ đóng vai trò lưu trữ dữ liệu mà còn trở thành nền tảng phục vụ AI, phân tích thông minh và điều hành doanh nghiệp theo thời gian thực. Với nền tảng dữ liệu tập trung, Bidiphar hướng đến mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao khả năng dự báo và tăng tốc độ ra quyết định trong bối cảnh thị trường dược phẩm ngày càng cạnh tranh.

"Trong bối cảnh ngành dược ngày càng chú trọng vào năng lực quản trị và yêu cầu tuân thủ chuẩn quốc tế, việc đầu tư đồng thời vào nền tảng ERP, quản trị dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và cam kết chuyển đổi mạnh mẽ của Bidiphar. Dự án này sẽ góp phần tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn 10–20 năm tới. Citek cam kết đồng hành cùng Bidiphar và các đối tác để triển khai dự án hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu chiến lược về vận hành, quản trị và phát triển dài hạn," ông Nguyễn Công Tẩn – Tổng Giám đốc Citek cho biết.

Theo các tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế, ngành dược Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực với CAGR trên 7% giai đoạn 2026–2034. Năm 2025, Bidiphar ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu đạt 1.947 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Bidiphar cũng được vinh danh Top 4 Doanh nghiệp dược phẩm uy tín nhất Việt Nam & Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên sàn chứng khoán. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu trên 2.090 tỷ đồng và tiếp tục đầu tư mạnh cho R&D, nhà máy đạt chuẩn quốc tế, chuyển đổi số, năng lượng sạch và phát triển bền vững. Trong chiến lược dài hạn, Bidiphar định hướng nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở các nhóm thuốc điều trị chuyên sâu như thuốc tiêm và thuốc đặc trị.

Citek là SAP Platinum Partner – cấp đối tác cao nhất của SAP tại Việt Nam. Đến nay, Citek đã đồng hành cùng hơn 115 doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai các giải pháp SAP và các dự án chuyển đổi số quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, thực phẩm, dược phẩm, bán lẻ và thương mại. Với kinh nghiệm tư vấn và triển khai các dự án quản trị doanh nghiệp theo chuẩn toàn cầu, Citek hiện là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Digiworld, Gelex Electric, Cadivi, Gỗ An Cường, Sa Giang, Minh Phú, Heineken, Honda,…