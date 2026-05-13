Ra sân bay, một người bỗng dưng bị hoãn xuất cảnh vì công ty 20 năm trước

Anh B.T.K (TP.HCM) vừa chia sẻ trải nghiệm bị tạm hoãn xuất cảnh ngay tại sân bay do liên quan đến hồ sơ giải thể doanh nghiệp chưa hoàn tất từ gần 20 năm trước, đồng thời đưa ra một số lưu ý cho những cá nhân từng đứng tên doanh nghiệp.

Theo chia sẻ của anh K., sau khi hoàn tất thủ tục check-in cho chuyến đi nước ngoài đã được lên kế hoạch từ lâu, anh được mời vào phòng riêng tại khu vực an ninh sân bay và nhận quyết định tạm hoãn xuất cảnh. Nguyên nhân được xác định là một hồ sơ giải thể công ty cũ chưa hoàn tất.

Người này cho biết trước đó không nhận được bất kỳ thông báo nào qua email, tin nhắn hay điện thoại. Sự việc khiến kế hoạch công việc bị gián đoạn, lịch làm việc với đối tác phải thay đổi, kéo theo nhiều chi phí phát sinh như vé máy bay, khách sạn cùng các thiệt hại gián tiếp khác.

Sau khi hoàn tất xử lý, anh K. đã được phép xuất cảnh trở lại. Anh cũng chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế để người nộp thuế tránh gặp rắc rối không đáng có:

Cụ thể, cá nhân từng đứng tên doanh nghiệp được khuyến nghị chủ động kiểm tra thông tin tạm hoãn xuất cảnh trên cổng thông tin của cơ quan thuế trước ngày bay ít nhất 3 ngày, bao gồm kiểm tra theo CCCD, CMND cũ, mã số thuế cá nhân và mã số thuế của các doanh nghiệp từng đứng tên đại diện pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện có thông tin liên quan, cần liên hệ ngay cơ quan thuế quản lý để xác định nguyên nhân như nợ thuế, thiếu tờ khai, chưa khóa mã số thuế hoặc hồ sơ giải thể chưa hoàn tất.

Theo chia sẻ anh K., ngay cả khi không xuất hiện tên trên hệ thống trực tuyến, cá nhân vẫn nên liên hệ trực tiếp cơ quan thuế cấp chi cục để kiểm tra lại, do có thể tồn tại trường hợp dữ liệu chưa được cập nhật đồng bộ lên hệ thống.

Ngoài ra, người này lưu ý cần rà soát lại các hồ sơ cũ như giấy phép kinh doanh, quyết định giải thể, giấy tờ tùy thân cũ để bổ sung các tờ khai hoặc hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng nếu có.

Sau khi hoàn tất xử lý, cá nhân nên yêu cầu văn bản có xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ và gỡ bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh, thay vì chỉ dựa vào thông tin cập nhật trên hệ thống điện tử.

Hướng dẫn tra cứu thông tin về xuất nhập cảnh 1. Tra cứu trên website Cục Thuế Bước 1: Truy cập website Tổng cục Thuế tại: https://gdt.gov.vn. Bước 2: - Chọn mục “Dịch vụ công”. Tiếp tục chọn “Công khai cưỡng chế nợ thuế”. - Tại đây, người dân có thể tra cứu thông tin tại 2 mục: Người nộp thuế có quyết định cưỡng chế nợ thuế và Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh Người dân nhập mã số thuế (hoặc chỉ nhập mã xác nhận theo yêu cầu hệ thống) và nhấn “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết nếu người nộp thuế thuộc diện bị cưỡng chế nợ thuế hoặc tạm hoãn xuất cảnh. 2. Tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile Bước 1: Mở ứng dụng eTax Mobile và thực hiện đăng nhập. Bước 2: Chọn mục “Nộp thuế” và nhấn “Tra cứu”. Lúc này kết quả sẽ hiện ra như sau: + Nếu hệ thống thông báo “Không tìm thấy dữ liệu”: Người nộp thuế không nợ tiền thuế. + Nếu hệ thống hiển thị số tiền thuế phải nộp: Người nộp thuế đang còn nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành và cần thanh toán theo quy định Ngoài ra, để kiểm tra có đang bị tạm hoãn xuất cảnh hay không, người dân có thể: Vào mục “Tra cứu thông báo”. Chọn “Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh”. Thông tin sẽ hiển thị tại đây nếu có phát sinh hạn chế xuất cảnh.



