Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập thêm một "Vin" mới, chuyên về công nghệ kỹ thuật cao

Ngày 13/05/2026, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã ban hành Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT-VINGROUP thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con. Pháp nhân mới mang tên Công ty Cổ phần VinSurgical, có trụ sở chính tại Tòa nhà văn phòng Symphony, Khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội.

VinSurgical có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup nắm giữ 51% tỷ lệ sở hữu, tương ứng với phần vốn góp 153 tỷ đồng.

VinSurgical hoạt động chính trong các mảng nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ liên quan đến robot phẫu thuật, thiết bị y tế thông minh cùng các giải pháp hỗ trợ y khoa tiên tiến.

Việc thiết lập đơn vị này nằm trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái y tế học thuật (academic healthcare) của tập đoàn, vốn đã bao gồm hệ thống bệnh viện Vinmec và trường đại học VinUni. Mô hình này hướng tới việc kết hợp giữa điều trị lâm sàng, đào tạo nhân lực và nghiên cứu công nghệ chuyên sâu.

Trước đó, Vingroup đã từng bước đưa các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông qua các đơn vị như VinBrain, VinAI và VinBigData.

Hệ thống Vinmec, vận hành từ năm 2012, hiện đã đạt các tiêu chuẩn quốc tế như chứng nhận JCI tại một số cơ sở. Với việc thành lập VinSurgical, tập đoàn tiếp tục cụ thể hóa chiến lược đầu tư vào các ngành công nghệ có hàm lượng nghiên cứu và phát triển lớn, đáp ứng xu hướng ứng dụng robot và tự động hóa trong y tế hiện nay.

Trong lĩnh vực robot, hiện Vingroup đã thành lập một số công ty như VinDynamics, VinRobotics, VinMotion.﻿