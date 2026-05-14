Thuế chống bán phá giá tôm sang Mỹ: 132 doanh nghiệp gánh mức 'kịch khung' hơn 25%, Sao Ta và STAPIMEX chịu thuế bao nhiêu?

Trong đợt rà soát quy mô 177 doanh nghiệp xuất khẩu này, DOC đã lựa chọn Sao Ta (Fimex Group) và Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX) làm hai bị đơn bắt buộc để thẩm tra chi tiết.

Kết quả sơ bộ cho thấy cả hai đơn vị đều bị xác định bán hàng dưới giá trị thông thường, với mức thuế suất dự kiến lần lượt là 10,76% và 6,76%.

Đáng chú ý, kết luận của DOC chỉ ra một trong hai bị đơn bắt buộc đã bị áp dụng dữ liệu sẵn có bất lợi (AFA) đối với một phần chi phí sản xuất do không cung cấp đầy đủ thông tin mô tả về 5 loại hóa chất đầu vào để đối chiếu với giá trị thay thế.

Dựa trên biên độ của hai đơn vị này, 27 doanh nghiệp khác đủ điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ sẽ chịu mức thuế bình quân gia quyền là 7,56%.

Đối với nhóm doanh nghiệp còn lại, 132 đơn vị không chứng minh được sự độc lập với sự kiểm soát của chính phủ tiếp tục nhận mức thuế suất toàn quốc 25,76%.

Bên cạnh đó, DOC dự kiến hủy bỏ rà soát đối với 8 doanh nghiệp do không phát sinh lô hàng thuộc diện xem xét trong kỳ rà soát. Trong quá trình tính toán, cơ quan này tiếp tục coi Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường và chọn Indonesia làm quốc gia thay thế để định giá các yếu tố sản xuất đầu vào.

Riêng đối với tôm giống, dữ liệu từ Ấn Độ được sử dụng để xác định giá trị thay thế do tính tương đồng về sản phẩm.

Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng cho đợt rà soát này vào khoảng tháng 11/2026, sau khi xem xét các ý kiến bình luận và phản biện từ các bên liên quan.

Các doanh nghiệp có thời hạn 21 ngày để nộp bình luận và 30 ngày để yêu cầu tổ chức phiên điều trần kể từ khi thông báo được đăng trên Công báo Liên bang Hoa Kỳ.

Nhằm tối ưu hóa kết quả cuối cùng, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị Hiệp hội VASEP và các doanh nghiệp cần tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC để tránh bị áp mức thuế bất lợi và kịp thời đưa ra các giải trình cần thiết để điều chỉnh thuế suất theo hướng tích cực hơn.