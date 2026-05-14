Hòa Phát khởi công KCN đầu tiên tại Hải Phòng, quy mô 245ha, tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng

Ngày 14/05/2026, nhân dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu tại xã Gia Phúc dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng.

Đây là khu công nghiệp đầu tiên của Hòa Phát tại Hải Phòng. Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng hạ tầng. Theo kế hoạch, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 sẽ hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đầu tiên từ quý IV/2026.

KCN Hoàng Diệu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, liền kề cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Quốc lộ 37. Từ KCN, doanh nghiệp dễ dàng kết nối tới trung tâm Hà Nội 55 km, cảng Đình Vũ 60 km, sân bay quốc tế Nội Bài 85 km và sân bay quốc tế Gia Bình 35 km. Vị trí này giúp doanh nghiệp tại KCN tiếp cận thuận lợi chuỗi cung ứng sản xuất và logistics miền Bắc. ﻿

Dự án có quy mô 245ha, tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, do Công ty CP Phát triển Hạ tầng KCN Hoàng Diệu, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm cho thuê đất, nhà xưởng, kho bãi và văn phòng, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Hòa Phát đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu với công suất 6.000 m³/ngày đêm, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn môi trường và có khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Nguồn nước sạch đáp ứng linh hoạt theo nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Nguồn điện được cấp liên tục, ổn định thông qua trạm biến áp 110/22kV đặt ngay trong KCN. Hệ thống phòng cháy chữa cháy bố trí dọc các tuyến đường nội khu, hệ thống viễn thông đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tính đến thời điểm khởi công Hoàng Diệu, tổng quỹ đất KCN của Hòa Phát trên toàn quốc đạt hơn 2.260 ha, phân bổ tại tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng.



Các KCN đang vận hành của Tập đoàn gồm Phố Nối A, Yên Mỹ II tại Hưng Yên và Hòa Mạc tại Ninh Bình đều đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, là điểm đến của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các tập đoàn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.﻿