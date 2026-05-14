Rút từ 4 giờ xuống 10 phút: FPT đang triển khai "át chủ bài" chưa từng có trên sườn dốc Điện Biên nhằm tạo thêm 2.630 tỷ đồng

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 diễn ra mới đây, FPT cho biết việc ứng dụng thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV) trong nông nghiệp tại Điện Biên có thể rút ngắn thời gian phun thuốc từ 4 giờ xuống 10 phút/ha , tăng năng suất gieo hạt, rải phân lên 40–64 ha/ngày tại những khu vực con người khó tiếp cận và giảm khoảng 40% chi phí logistics vận chuyển nông sản.



Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LEAP), Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết, FPT đến với Điện Biên cùng liên minh kinh tế tầm thấp, quy tụ các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ và máy bay không người lái.

Liên minh hướng tới kết nối năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và triển khai ứng dụng thực tế, qua đó xây dựng các mô hình kinh tế tầm thấp phù hợp với địa bàn vùng cao, vùng núi và biên giới. Theo FPT, để tạo ra giá trị thực sự, cần xây dựng các mô hình ứng dụng cụ thể, gắn với bài toán của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Với Điện Biên, các bài toán có thể bắt đầu từ nông nghiệp, vận chuyển nông sản, giám sát cây trồng, kiểm soát dịch bệnh, quản lý rừng và hỗ trợ logistics tại các khu vực có địa hình phức tạp. Điện Biên có khoảng 70% diện tích canh tác là sườn dốc, khó cơ giới hóa, chi phí lao động cao và hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn hạn chế.

FPT và Trường Thịnh Drone đã thử nghiệm ứng dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp tại Điện Biên và ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Theo mô phỏng của FPT trên diện tích hơn 51.000 ha với các cây trồng chủ lực như lúa, cà phê, mắc ca và trà Shan tuyết, việc ứng dụng UAV có thể giúp giảm 15-20% chi phí canh tác, tiết kiệm khoảng 62 triệu m3 nước mỗi năm và giảm 30% chi phí nhân công. Đồng thời, thu nhập người dân dự kiến tăng từ 9-18 triệu đồng/ha/năm, đóng góp thêm khoảng 2.630 tỷ đồng cho GRDP của tỉnh mỗi năm .

Từ thực tế thử nghiệm ban đầu, FPT đề xuất hai hướng hợp tác. Thứ nhất, Điện Biên có thể đóng vai trò dẫn dắt, liên kết với một số địa phương có đặc thù tương đồng để cùng kiểm chứng, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình kinh tế tầm thấp cho vùng cao, vùng núi và khu vực biên giới.

Thứ hai, tỉnh và Liên minh Kinh tế tầm thấp có thể lựa chọn một đến hai bài toán trọng điểm để triển khai trước, ưu tiên các ứng dụng trong nông nghiệp có khả năng tạo tác động trực tiếp tới đời sống người dân.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, FPT cũng đề xuất cùng Điện Biên phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực kinh tế tầm thấp. Các chương trình đào tạo có thể được triển khai từ bậc phổ thông, giúp học sinh Điện Biên và các địa phương lân cận sớm tiếp cận công nghệ UAV, dữ liệu, tự động hóa và các kỹ năng mới của nền kinh tế số.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào những lĩnh vực mới như UAV và kinh tế tầm thấp, yếu tố quan trọng là môi trường chính sách ổn định, dài hạn.