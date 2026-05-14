Một công ty nổi tiếng sắp chi cổ tức 17% bằng tiền mặt, trả lãi vay trả đều đặn cho Vingroup

Anh Khôi | 14-05-2026 - 14:59 PM | Doanh nghiệp

Dù lợi nhuận quý 1 đi ngang do áp lực chi phí, một hãng bột giặt quen thuộc vẫn quyết định chi hơn 110 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt, đồng thời hé lộ khoản trả lãi vẫn đang duy trì đều đặn với Tập đoàn Vingroup.

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, ngày 20/05/2026 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để LIX thực hiện chi trả cổ tức năm 2025. Với tỷ lệ 17% trên mệnh giá, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.700 đồng tiền mặt vào ngày thanh toán 08/06/2026.

Ước tính doanh nghiệp sẽ chi ra khoảng 110 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Đây là nỗ lực duy trì dòng tiền chi trả ổn định cho cổ đông, trong đó Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) là đơn vị hưởng lợi lớn nhất với 51% vốn nắm giữ.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý 1/2026 cho thấy doanh thu đạt 850,5 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng tương ứng 23,2%, đạt 187,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 40,03 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 40,05 tỷ đồng của quý 1/2025.

Trong cơ cấu chi phí tài chính, khoản lãi vay liên quan đến dự án tại khu đất Cao Xà Lá (số 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội) vẫn được duy trì ổn định. Trong quý đầu năm, LIX phát sinh khoản lãi vay phải trả cho Tập đoàn Vingroup trị giá hơn 949 triệu đồng.

Tính đến cuối quý 1/2026, số dư lãi vay tích lũy mà doanh nghiệp còn nợ Vingroup đã tăng lên mức 5,36 tỷ đồng. Khoản tài chính này được hạch toán tại mục phải trả ngắn hạn khác, phục vụ cho nghĩa vụ góp vốn tại liên doanh Xalivico.

Kết thúc quý 1, tổng tài sản của LIX đạt 1.561,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,2% so với thời điểm đầu năm. Doanh nghiệp hiện đang duy trì lượng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng ở mức 419,5 tỷ đồng để đảm bảo nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

