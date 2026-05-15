Highlands Coffee đóng 31 cửa hàng, lợi nhuận vẫn lập đỉnh lịch sử gần 300 tỷ đồng/quý

Anh Khôi | 15-05-2026 - 10:54 AM | Doanh nghiệp

Báo cáo quý I/2026 của Jollibee Foods Corporation (JFC) ghi nhận lợi nhuận cao nhất của Highlands Coffee kể từ khi công bố số liệu độc lập. Đáng chú ý, đà tăng trưởng này diễn ra song song với quá trình tái cấu trúc mạng lưới cửa hàng.

Quý I/2026, lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) của Highlands Coffee đạt gần 692 triệu peso (khoảng 297 tỷ đồng), tăng 9% so với cùng kỳ 2025.

Đây là mức EBITDA cao nhất kể từ quý III/2023 – thời điểm JFC bắt đầu bóc tách số liệu của chuỗi đồ uống này. Hiện Highlands Coffee đóng góp hơn 34% vào tổng EBITDA mảng cà phê và trà của tập đoàn mẹ.

Về hiệu quả kinh doanh, doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG) tăng 8%, xuất phát từ việc lượng giao dịch tăng 6% và giá trị hóa đơn trung bình tăng 1,8%. Tổng doanh thu toàn hệ thống (SWS) tăng 27,5%.

Dù JFC không thuyết minh chi tiết doanh thu tuyệt đối của Highlands, nhưng SuperFoods (công ty con quản lý Highlands Coffee và 14 cửa hàng Phở24) ghi nhận doanh thu gần 3,4 tỷ peso (hơn 1.453 tỷ đồng), tăng 16% so với cùng kỳ.

Thu hẹp mạng lưới, chuẩn bị IPO

Trong quý đầu năm, Highlands Coffee có động thái cơ cấu lại mạng lưới điểm bán. Tính đến cuối tháng 3/2026, chuỗi sở hữu 1.011 cửa hàng (gồm 876 điểm tự vận hành và 135 điểm nhượng quyền).

Trong kỳ, công ty mở mới 5 nhưng đóng tới 31 điểm bán, tương ứng giảm 26 cửa hàng.

Bên cạnh Highlands, mảng thức ăn nhanh của JFC tại thị trường Việt Nam cũng ghi nhận kết quả tích cực. Chuỗi Jollibee Việt Nam (252 cửa hàng) có doanh thu toàn hệ thống tăng 46,1% và SSSG tăng 25,9%, mang về 313 triệu peso (khoảng 134,3 tỷ đồng) lợi nhuận EBITDA.

Với nền tảng tài chính hiện tại, JFC đang tiếp tục xúc tiến kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho Highlands Coffee, dự kiến tiến hành vào quý I/2027. Mục tiêu của đợt IPO nhằm huy động vốn, củng cố nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp.

