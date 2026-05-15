Doanh nghiệp nhóm Hateco được chuyển mục đích sử dụng hơn 39,6ha đất làm dự án Hateco Đông Anh

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 về việc cho Công ty CP thương mại dịch vụ Đông Anh (Công ty Đông Anh) được chuyển mục đích sử dụng 396.292 m2 đất do công ty đang quản lý, sử dụng tại xã Vĩnh Thanh (TP.Hà Nội) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh.

Trong tổng số 396.292 m2 đất có 125.912,7 m2 đất ở (23.563,2 m2 đất để xây dựng nhà ở liền kề; 37.274,6 m2 đất để xây dựng nhà ở biệt thự; 40.190,9 m2 đất để xây dựng nhà chung cư hỗn hợp, phía dưới mặt đất có xây dựng tầng hầm và 24.884,1 m2 đất để xây dựng nhà ở chung cư, phía dưới mặt đất có xây dựng tầng hầm).

22.216 m2 đất thương mại, dịch vụ (thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn …); 846,9 m2 đất xây dựng cơ sở y tế; 32.982 m2 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; 4.704,7m2 đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh.

Vị trí dự án The InterCentral.

Ngoài ra, 30.146,1 m2 đất sử dụng vào mục đích công cộng, gồm: 12.970,9 m2 đất cây xanh và 17.175,2 m2 đất giao thông nội bộ. 179.483,6 m2 đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh, gồm: 96.378,1 m2 đất cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng cấp đô thị; 14.972,5 m2 đất cây xanh; 11.070,6 m2 đất cây xanh còn lại; 1.074,2 m2 đất xây dựng nhà văn hóa; 48.526,4 m2 đất đường giao thông cấp nội bộ; 6.942,7 m2 đất đường giao thông khu vực; 519,1 m2 đất hạ tầng kỹ thuật.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu Công ty Đông Anh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất. Liên hệ với các sở, ngành để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Đồng thời, đầu tư, xây dựng các công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết, kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và nội dung đã được UBND TP quyết định chủ trương đầu tư.

Quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; không được chuyển đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND TP chấp thuận.

Liên quan đến dự án trên, ngày 16/3, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 1166/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Dự án Khu đô thị mới Hateco Đông Anh (tên thương mại: The InterCentral). The InterCentral được phát triển theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) - đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng.

Dự án tọa lạc tại khu vực Vành đai 3, ngay cửa ngõ Bắc Hà Nội; có quy mô hơn 42ha, tổng vốn đầu tư trên 25.000 tỷ đồng; dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống và làm việc của hơn 18.000 cư dân.

Về Công ty Đông Anh, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2004, trụ sở chính tại số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Long Biên, TP.Hà Nội.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 8/2018, vốn điều lệ ở mức 150 tỷ đồng, cổ đông lúc này gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội) 10%; Ngân hàng TMCP Á Châu 10%; Nguyễn Thị Kim Thanh 20%; Phạm Thị Đức 10%; Phạm Đức Thắng 10%.

Chỉ sau đó 1 tháng (tháng 9/2018), Người đại diện theo pháp luật của Công ty Đông Anh do ông Trần Văn Kỳ-Chủ tịch HĐQT, đảm nhiệm.

Đến tháng 8/2025, doanh nghiệp có bước tăng vốn thần tốc từ 150 tỷ đồng lên 3.800 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được thể hiện.

Trong số các pháp nhân và thể nhân kể trên, ông Trần Văn Kỳ (SN 1964) được biết đến là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hateco với "hạt nhân" là Công ty CP Tập đoàn Hateco (Hateco Group).

Theo tìm hiểu, Hateco Group được thành lập vào tháng 11/2004, trụ sở chính tại số 1 đường Huỳnh Tấn Phát, KCN Sài Đồng B, phường Long Biên, TP.Hà Nội.

Tại công bố thay đổi hồi tháng 10/2020, doanh nghiệp tăng vốn từ 1.680 tỷ đồng lên 6.900 tỷ đồng.

Theo giới thiệu trên website, bất động sản được xác định là hoạt động kinh doanh cốt lõi, tiềm chủ lực của Hateco Group với hệ sinh thái bất động sản đa dạng. Một số dự án tiêu biểu tại Hà Nội có thể kể đến như: Hateco Laroma; Hateco Green Park; Hateco Green City.

Hateco còn được biết đến là chủ đầu tư của các dự án lớn về logistics, hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư cảng biển như KCN Bắc Tiền Phong (DEEP C), Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT), Cảng cạn ICD Long Biên...

Ngày 16/3, liên danh Hateco Group - AMP Terminals (thành viên Tập đoàn A.P. Moller-Maersk - Đan Mạch) được lựa chọn là nhà đầu tư của dự án cảng container Liên Chiểu tại Đà Nẵng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD), gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu container lớn nhất thế giới.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản cho kỳ báo cáo năm 2023, tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Hateco Group ở mức hơn 7.497 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, Hateco Group báo lãi ròng hơn 86 tỷ đồng, giảm gần 80% so với kết quả hơn 421 tỷ đồng năm trước đó.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 0,7045; tương ứng tổng nợ của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2023 gần 5.282 tỷ đồng. Doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ trái phiếu, trong khi tại thời điểm cuối năm 2022 vẫn nợ gần 310 tỷ đồng. Như vậy, Hateco Group đã tất toán lô trái phiếu HTCCB2123001 trong năm 2023.

Được biết, lô HTCCB2123001 do Hateco Group phát hành ngày 31/3/2021, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/3/2023.

Mục đích phát hành là để thanh toán cho giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần đã phát hành của Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Hateco Group đã dùng các tài sản là các hạng mục công trình gồm sàn thương mại dịch vụ, nhà trẻ, mẫu giáo, bãi đỗ xe và bể bơi tại phần ngầm (tầng hầm 2) và tầng 1 + 2 (sàn thương mại) của các tòa nhà tại Dự án khu nhà ở Hateco 6 (Hà Nội) cùng toàn bộ các quyền tài sản mà tổ chức phát hành có được phát sinh từ tài sản thuộc các hạng mục trên làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu HTCCB2123001.

Ngoài ra, theo tài liệu của PV, tháng 6/2023, Hateco Group cũng mang toàn bộ phần vốn góp (tương đương 90.445.500 cổ phần) của doanh nghiệp trong Công ty CP Cảng Container Quốc Tế Hateco Hải Phòng (Hateco Hải Phòng) đem thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hải Phòng.

Hateco Hải Phòng được thành lập vào tháng 2/2022, có trụ sở chính tại Bến số 5, số 6 Khu Bến Cảng Lạch Huyện, Đặc khu Cát Hải, TP.Hải Phòng.

Tại công bố hồi tháng 8/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 1.791 tỷ đồng, trong đó, Hateco Group nắm 50,5%; ông Trần Văn Kỳ sở hữu 49,144%.

Tuy nhiên, theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi cuối tháng 3/2026, vốn điều lệ không đổi nhưng 49% vốn Hateco Hải Phòng lúc này thuộc sở hữu của APM Terminals B.V. (Hà Lan).

Hiện, ông Trần Văn Kỳ là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Hateco Hải Phòng. Vị doanh nhân sinh năm 1964 này cũng đang đứng tên tại nhiều doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" Hateco như: Công ty CP Hateco Thăng Long, Công ty CP Hateco Logistics, Công ty CP Hateco Long Biên,...