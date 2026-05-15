Hóa chất Đức Giang sẽ hoàn tất kiểm toán BCTC năm 2025 trong quý II

Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC, sàn HoSE) vừa có giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.



Trước đó, theo Quyết định số 364/QĐ-SGDHCM, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/05/2026.

Nguyên nhân là vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của HĐTV Sở GDCK Việt Nam.

Theo Hóa chất Đức Giang, ngày 8/5, HĐQT đã thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hai bên ký hợp đồng kiểm toán hôm 11/05.

Hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính đang được gấp rút triển khai. DGC cam kết phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để đảm bảo báo cáo tài chính kiểm toán được phát hành sớm nhất có thể. Ngay sau khi báo cáo kiểm toán được phát hành, DGC sẽ công bố thông tin đầy đủ theo quy định và dự kiến hoàn tất trong quý II này.

Trong diễn biến khác, Hóa chất Đức Giang đã tổ chức ĐHĐCD bất thường hôm 8/5 để kiện toàn nhân sự.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền, Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền), cùng Thành viên HĐQT Phạm Văn Hùng. Đây là 3 nhân sự đã bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, liên quan đến vụ án sai phạm tại Đức Giang.

Đồng thời, đại hội bầu bổ sung 3 thành viên vào HĐQT, gồm ông Đào Hữu Kha, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng.

Sau đó, HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Đào Hữu Kha giữ chức Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Kha sinh năm 1970, quê tại Hưng Yên, là em trai của nguyên Chủ tịch DGC Đào Hữu Huyền. Trước khi vào HĐQT DGC, ông là cán bộ Phòng dự án Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai. Cá nhân ông Kha sở hữu gần 22,7 triệu cổ phiếu DGC, tương ứng 5,97% vốn điều lệ công ty.

HĐQT Hoá chất Đức Giang còn thông qua việc bổ nhiệm bà Trương Thị Loan giữ chức Kế toán trưởng. Thời gian bổ nhiệm 3 năm, kể từ ngày 8/5/2026. Trước đó, bà Loan đã được giao phụ trách kế toán kể từ ngày 20/3/2026, sau khi DGC miễn nhiệm bà Đào Thị Mai khỏi vị trí này.

Mới đây, Hóa chất Đức Giang công bố BCTC quý I/2026 với lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần này kỳ này ghi nhận hơn 2.100 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm tới 50% về còn 489 tỷ đồng.

Doanh thu giảm trong khi công ty còn phải chịu áp lực từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên mức 51 tỷ đồng.

Điểm sáng hiếm hoi là doanh thu tài chính tăng nhẹ 5% lên mức 172 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng.

Giải trình về việc lợi nhuận sụt giảm mạnh, DGC cho biết chi phí nguyên vật liệu đầu vào trong quý I tăng mạnh, đặc biệt là giá lưu huỳnh cao gấp 3 lần cùng kỳ, kèm theo đà tăng của giá điện, than cốc và Amoniac. Bên cạnh đó, việc Khai trường 25 phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra buộc DGC phải sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài, khiến giá vốn mặt hàng phốt pho vàng tăng mạnh.

Tính đến cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của DGC đạt hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm tới 62% (tương đương hơn 11.200 tỷ đồng). Lượng tiền mặt dồi dào này giúp mang về hơn 148 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý 1, hỗ trợ đáng kể cho lợi nhuận.

Hàng tồn kho tăng nhẹ lên mức gần 1.800 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 28% lên hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu từ Dự án nhà máy hóa chất Nghi Sơn.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm mạnh 46% xuống còn gần 2.300 tỷ đồng.