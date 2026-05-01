Vượt Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, 83% người Việt đồng loạt làm một việc: Mở ra "mỏ vàng" 60.000 tỷ đồng

Một thị trường 2,4 tỷ USD tiềm năng tại Việt Nam

Theo Statista, một nghiên cứu sử dụng dữ liệu Spotify tại 73 quốc gia cho thấy, Việt Nam đứng Top 3 về mức độ ưu tiên nghe nhạc của nghệ sĩ trong nước. Trong 200 ca khúc hàng đầu trên Spotify trong giai đoạn từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2025, có đến 83,1% người dùng Việt Nam chọn nghe sản phẩm của nghệ sĩ nội địa.

Điều này cho thấy gu thưởng thức mang đậm tính bản địa, lượng fan đông đảo của nghệ sĩ Việt trong thời gian gần đây và hé lộ quy mô ngày càng lớn của thị trường công nghiệp giải trí trong nước. Khi khán giả ưu tiên nghe nghệ sĩ Việt, dòng tiền từ quảng cáo, bản quyền, concert, livestream và tài trợ thương hiệu cũng ở lại nhiều hơn với các doanh nghiệp giải trí trong nước.

Trong thống kê này, Hàn Quốc, nổi tiếng với thể loại K-Pop hiện đang phổ biến trên toàn cầu, "chỉ" đứng thứ 7 với 77,4%. ﻿

Xu hướng này đang mở ra một thị trường béo bở cho các công ty giải trí như Yeah1 hay DatVietVAC – những đơn vị sở hữu hệ sinh thái từ sản xuất nội dung, quản lý nghệ sĩ đến khai thác quảng cáo và sự kiện.

Đồng thời, thị trường cũng chứng kiến sự nổi lên của các mô hình công ty độc lập do chính nghệ sĩ hoặc ê-kíp sáng lập, nhằm chủ động kiểm soát nội dung, cộng đồng người hâm mộ và doanh thu đa nền tảng.

Có thể kể đến SpaceSpeakers Label của Touliver, M-TP Entertainment của Sơn Tùng M-TP, ST.319 Entertainment, DreamS Entertainment của AMEE và B Ray, hay DAO Entertainment của Đen Vâu. Các công ty này đang vận hành theo cách nghệ sĩ trở thành trung tâm kéo theo doanh thu từ âm nhạc số, concert, quảng cáo, quà tặng vật phẩm và hợp đồng thương hiệu.

Báo cáo của Vietcap đánh giá, ngành Truyền thông và Giải trí (M&E) Việt Nam đang chứng kiến một sự phát triển vượt bậc. Ước tính, tổng quy mô thị trường M&E mà các doanh nghiệp nội dung trong nước có thể khai thác đạt khoảng 2,4 tỷ USD (gần 60.000 tỷ đồng) vào năm 2025.

Một xu hướng bùng nổ khác đang tái định hình toàn bộ ngành: khán giả ngày càng sẵn sàng chi trả trực tiếp cho trải nghiệm giải trí. Theo Chứng khoán Vietcap, nhóm dân số trong độ tuổi tiêu dùng chính của ngành giải trí (khoảng 15 - 50 tuổi), bao gồm phần lớn Gen Y và Gen Z, được dự báo sẽ tiếp tục chiếm khoảng 71% dân số Việt Nam tới năm 2030.

Đây cũng chính là nhóm khán giả đang chuyển từ việc xem nội dung miễn phí sang chi tiêu mạnh tay cho các đêm concert, sự kiện trực tiếp và các sản phẩm gắn liền với nghệ sĩ (merchandise). Đây là tín hiệu của nền kinh tế người hâm mộ đang trưởng thành, tương tự lộ trình Hàn Quốc đã đi qua.

So găng Yeah1 và DatvietVAC

Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 được thành lập năm 2006 và niêm yết trên HoSE từ tháng 6/2018 với mã chứng khoán YEG. Hoạt động chính của doanh nghiệp gồm quảng cáo, sáng tạo nội dung, giải trí, sản xuất và phát hành phim cùng chương trình truyền hình.

Tính đến cuối quý I/2026, tập đoàn có 20 công ty con và 4 công ty liên kết. Trong tháng 3, Yeah1 đã hoàn tất nâng sở hữu tại CTCP 1Game lên 51%, qua đó đưa đơn vị này trở thành công ty con trực tiếp của tập đoàn.

Nguồn thu của Yeah1 hiện chủ yếu đến từ mảng truyền thông – quảng cáo và các “mega show” giải trí. Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 1.600 tỷ đồng, trong đó khoảng 86% đến từ hoạt động truyền thông và quảng cáo gắn với các chương trình giải trí quy mô lớn.

Các show như “Anh trai vượt ngàn chông gai”, concert, livestream và nội dung số đang trở thành trung tâm kéo traffic, quảng cáo và tài trợ thương hiệu cho hệ sinh thái của doanh nghiệp. Yeah1 đang tận dụng chính xu hướng người Việt ngày càng ưu tiên nhạc Việt và nội dung nội địa để mở rộng hệ sinh thái.

Bước sang năm 2026, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu khoảng 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Lê Phương Thảo cho biết, mục tiêu doanh thu năm nay gần như đi ngang do số lượng concert dự kiến giảm xuống còn khoảng 4-5 chương trình, thay vì 8 như năm 2025. Theo bà Thảo, phần doanh thu thiếu hụt sẽ được bù đắp từ mảng talent, hoạt động booking KOL/KOC và hệ sinh thái Mango. Đồng thời, các chương trình như "Anh trai vượt ngàn chông gai" hay "Gia đình Haha" cũng được kỳ vọng đóng góp thêm doanh thu cho tập đoàn.

Chiến lược của doanh nghiệp không còn dừng ở việc sản xuất chương trình đơn lẻ, mà sẽ tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm nội dung riêng, mô hình “kinh tế thần tượng”, nền tảng quản lý KOL/KOC 1Creators, nền tảng nội dung MangoPlus cũng như mở rộng sang game và cộng đồng người dùng số.

Một ông lớn khác trong ngành là DatVietVAC được thành lập từ năm 1994, khởi đầu là doanh nghiệp quảng cáo và truyền thông trước khi mở rộng thành một trong những hệ sinh thái giải trí lớn nhất Việt Nam, sở hữu các nền tảng như Vie Channel, VieON cùng loạt chương trình truyền hình và concert quy mô lớn.

Trong nhiều năm, doanh nghiệp này nổi tiếng với việc mua bản quyền format quốc tế, nhưng từ năm 2024 bắt đầu chuyển hướng mạnh sang chiến lược “100% Original Vietnam” – tự sản xuất và sở hữu tài sản trí tuệ (IP) nội địa.

Hiện DatVietVAC vận hành theo mô hình xây dựng hệ sinh thái xoay quanh nội dung, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ. Doanh nghiệp khai thác nhiều tầng doanh thu như concert, livestream, bản quyền, quảng cáo, tài trợ thương hiệu, nền tảng số và vật phẩm gắn với nghệ sĩ. Riêng “Vũ trụ Say Hi” đã mang về hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2025, với lượng bán vật phẩm tăng gấp 10 lần và nhiều concert cháy vé.

Bức tranh tài chính năm 2025 của DatVietVAC cho biết, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 3.196 tỷ đồng, với lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 366 tỷ đồng.

Trong đó, Content Hub (Trung tâm Nội dung) chính là "con gà đẻ trứng vàng" của DatVietVAC. Dù chỉ chiếm 47% doanh thu, mảng này đóng góp tới 80% lợi nhuận gộp với biên lợi nhuận gộp mảng lên tới 40% trong năm 2025.

Content Hub bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, phân phối đến thương mại hóa. Đáng chú ý, DatVietVAC đang xoay trục mạnh mẽ sang mô hình kiếm tiền trực tiếp từ fan (D2C).

Bên trong Content Hub, doanh thu từ các show diễn (như Rap Việt, 2 Ngày 1 Đêm) chiếm 30,8%.

Tiếp theo là mảng quản lý nghệ sĩ (Talent Hub) qua công ty NOMAD Management Vietnam chiếm 29,6%. Sự bùng nổ của các nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, RHYDER... sau "Anh Trai Say Hi" đã đẩy giá trị hợp đồng booking tăng phi mã.

Đặc biệt, mảng Trải nghiệm trực tiếp (Live Experiences - các concert) đóng góp 22,8% và Thương mại hóa vật phẩm & Sở hữu trí tuệ (Merch & IP) đóng góp 7,9% doanh thu.

Năm 2025, tập đoàn đã tổ chức 8 concert, trong đó có cả việc nhượng quyền tổ chức concert Anh Trai Say Hi tại Las Vegas (Mỹ) với 13.000 vé được bán ra.

DatVietVAC sở hữu 140 nhân sự sản xuất, khả năng tự sở hữu format bản quyền (thay vì đi thuê) cùng hệ sinh thái quản lý gần 100 nghệ sĩ độc quyền. Nhờ vậy, mức độ hiệu quả của DatVietVAC tỏ ra áp đảo so với các đối thủ trong nước.

Năm 2025, lợi nhuận hoạt động (EBIT) của tập đoàn đạt 445 tỷ đồng (biên EBIT 13,9%), và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên tới 40,8%.

Năm 2026, DatVietVAC lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 3400 tỷ đồng và lợi nhuận 420 tỷ (tăng trưởng 12%), cổ tức tối thiểu 15%.﻿ Lãnh đạo DatVietVAC cho biết, mục tiêu tăng trưởng 15%/năm, công ty hướng đến 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận vào 2030.

Trọng tâm trong giai đoạn tới là mở rộng đối tượng khán giả và tối ưu nguồn thu từ người hâm mộ (fandom monetization), hướng đến gia tăng tỷ trọng doanh thu trực tiếp từ khán giả. Khi thiết lập được kết nối trực tiếp với người dùng thông qua các nền tảng fandom, Công ty có thể mở rộng các nguồn thu dựa trên việc khai thác thương mại nghệ sĩ.

Năm 2026, công ty sẽ mở rộng thị trường quốc tế (Las Vegas, Canada, Châu Âu, Úc) và tăng trưởng doanh thu dựa trên mô hình khai thác Fandom.

Mục tiêu quan trọng khác trong năm 2026 là việc niêm yết trên sàn chứng khoán. Ông Phan Đăng Hưng, Giám đốc chiến lược và phát triển DatVietVAC Group Holdings (DatViet VAC) cho biết, hiện DatVietVAC đang nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch. Sàn niêm yết và giá phát hành phụ thuộc vào quyết định của Ủy ban, sau khi có giấy phép sẽ công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.

Mục tiêu IPO là tiếp xúc thị trường tài chính để tối ưu các kênh huy động vốn dài hạn, vì mô hình kinh doanh của DatVietVAC là kinh doanh tài sản trí tuệ nên không có nhiều tài sản cố định thế chấp ngân hàng.