Ông chủ ‘heo ăn chay’ đưa công ty gạo lên sàn HOSE: Doanh thu nghìn tỷ, lãi quý 1 tăng vọt 86%

Theo văn bản từ HOSE, Lương thực A An sẽ đưa vào giao dịch toàn bộ 65 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng quy mô vốn điều lệ 650 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Trước khi hồ sơ niêm yết được thông qua, cấu trúc vốn của doanh nghiệp đã có sự thay đổi khi thực hiện tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 650 tỷ đồng thông qua đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu vào cuối năm 2025.

Về cơ cấu sở hữu tính đến ngày 31/03/2026, Công ty Cổ phần Siba Holdings là cổ đông lớn nhất nắm giữ 52,14% vốn điều lệ, ông Trương Mạnh Linh nắm giữ 2,14%, nhóm cổ đông khác nắm 45,72%, trong khi cổ đông sáng lập là Tập đoàn Tân Long đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức 5%.

Chủ tịch Trương Sỹ Bá trực tiếp quản trị và định hình chuỗi liên kết

Tại Lương thực A An, biến động nhân sự cấp cao cũng diễn ra trước thềm niêm yết khi ông Trương Sỹ Bá chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho ông Trương Mạnh Linh kể từ ngày 20/03/2026, còn ông Linh chuyển sang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực điều hành.

Ông Trương Sỹ Bá hiện là người đứng đầu hệ sinh thái doanh nghiệp thông qua Siba Holdings, tổ chức đang nắm giữ tỷ lệ sở hữu chi phối tại ba công ty gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (mã SBG) với 55,6% vốn, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF) với 31,47% vốn và Lương thực A An với 52,14% vốn.

Quy mô hạ tầng sản xuất và kết quả tài chính giai đoạn 2025 - 2026

Về năng lực hạ tầng sản xuất, Lương thực A An hiện đang vận hành ba nhà máy chế biến gạo tại tỉnh An Giang và Tiền Giang với tổng diện tích đạt 63.000 m2.

Hệ thống này được trang bị công suất sấy hơn 4.000 tấn sản phẩm mỗi ngày và tổng sức chứa kho bãi đạt mức 54.000 tấn, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ nội địa và xuất khẩu sau khi doanh nghiệp nhận chuyển nhượng thương hiệu gạo A An vào tháng 03/2023.

Trước khi bước vào năm tài chính mới, kết quả cả năm 2025 của Lương thực A An ghi nhận doanh thu đạt hơn 3.326 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 45 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 36% và 61% so với số liệu thực hiện của năm 2024.

Bước sang quý 1/2026, báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 792,7 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ kiểm soát chi phí vận hành và tăng sản lượng tiêu thụ ở mảng bán buôn, lợi nhuận gộp của công ty đạt 44,9 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 8,5 tỷ đồng, tăng 86% so với mức 4,6 tỷ đồng của quý 1/2025.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và phương án tăng vốn hậu niêm yết

Trong năm 2026, Lương thực A An đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 58 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 30% so với thực hiện năm 2025. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 18% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận năm.

Sau khi hoàn tất quy trình niêm yết trên HOSE, Lương thực A An dự kiến triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên mức 916,5 tỷ đồng trong giai đoạn quý 2 và quý 3 năm 2026 thông qua việc phát hành thêm 11,7 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức với tỷ lệ 18% và phát hành 14,95 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 23%.