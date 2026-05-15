REE thay "tướng": Bà Mai Thanh rời ghế Chủ tịch, con trai làm Tổng Giám đốc

Theo các nghị quyết và thông báo công bố ngày 15/05/2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) REE đã chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ông Ashok Ramachandran kể từ ngày 31/05/2026.

Để đảm bảo tính liên tục trong vận hành, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT - sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 01/06/2026 đến ngày 10/07/2026. Ông Ashok đồng thời cũng nộp đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và sẽ được xem xét thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường sắp tới.

Điểm nhấn đáng chú ý trong đợt thay đổi này là việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình vào vị trí Tổng Giám đốc với thời hạn 3 năm, có hiệu lực từ ngày 10/07/2026.

Ông Bình là nhân sự có 18 năm kinh nghiệm làm việc tại REE, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT và được đánh giá là người nắm rõ các chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình cũng chính là con trai của bà Nguyễn Thị Mai Thanh.

Cùng với việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ chính thức bước xuống khỏi ghế Chủ tịch và từ nhiệm thành viên HĐQT REE kể từ ngày 10/07/2026.

Quyết định này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý về tính độc lập và người có liên quan đối với vị trí Tổng Giám đốc theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Người kế nhiệm bà Thanh ở vị trí Chủ tịch HĐQT là ông Lee Liang Whye - đại diện cho Platinum Victory Pte. Ltd., cổ đông lớn đang nắm giữ lượng cổ phần đáng kể tại REE.

Mặc dù rời khỏi các vị trí quản trị trực tiếp, bà Nguyễn Thị Mai Thanh vẫn giữ vai trò then chốt khi tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT. Ở vai trò này, bà sẽ duy trì tầm ảnh hưởng thông qua việc tư vấn, lập kế hoạch và giám sát các chiến lược phát triển dài hạn, đảm bảo sự ổn định cho doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

REE dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 10/07/2026 để chính thức thông qua các nội dung từ nhiệm, sửa đổi điều lệ và công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.