Baf Việt Nam nhận chuyển nhượng 25% vốn góp một doanh nghiệp chăn nuôi tại Gia Lai

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Baf Việt Nam (MCK: BAF, sàn HoSE) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng 25% vốn góp tại Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một.

Theo nội dung được công bố, Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một có vốn điều lệ 216 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai (nay là thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai).

Baf Việt Nam sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp trị giá 54 tỷ đồng, tương ứng 25% vốn điều lệ của Hùng Phát Farm Một. Đồng thời, giao cho ông Trương Anh Tuấn- Phó Tổng Giám đốc là người đại diện ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Trong phạm vi uỷ quyền, ông Trương Anh Tuấn được quyền nhân danh, thay mặt công ty thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo uỷ quyền theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan trong phạm vi số vốn góp được giao đại diện quản lý tại Hùng Phát Farm Một.

Được biết Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một thành lập từ ngày 26/1/2021, ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn.

Trong một diễn biến khác, mới đây Baf Việt Nam đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với kết quả kinh doanh tương đối khả quan.

Theo đó, Baf Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.762 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 206 tỷ đồng, tăng 54,5%.

Theo giải trình của Baf Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể so với cùng kỳ là do thị trường giá heo quý I/2026 phục hồi và duy trì ở mức 62.000 đồng/kg, cải thiện theo chu kỳ phục hồi nguồn cung - cầu của ngành chăn nuôi.

Ngoài ra, sản lượng heo của công ty trong kỳ đạt gần 240.000 con, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2025, nhờ kết quả từ chiến lược mở rộng đàn và đưa vào vận hành các trang trại mới.

Bên cạnh đó, mặc dù chi phí đầu vào như giá dầu và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (bắp, đậu nành) có xu hướng tăng từ 5% - 15%, tuy nhiên công ty đã chủ động kiểm soát thông qua mô hình chuỗi giá trị khép kín Feed - Farm - Food, qua đó duy trì biên lợi nhuận ở mức tích cực.

Năm 2026, Baf Việt Nam lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt gần 8.432 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 793 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 20,9% kế hoạch doanh thu thuần và 26% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Baf Việt Nam tăng 12,9% so với đầu năm, lên mức hơn 12.173 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 7.903 tỷ đồng, tăng 17,7%.



