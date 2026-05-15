EVN đề xuất rót 4.400 tỷ đồng làm 3 dự án trên mặt hồ thủy điện

Theo Báo Lâm Đồng, tại buổi làm việc với UBND tỉnh, EVNGENCO1 - thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi trên các hồ thủy điện tại Lâm Đồng, với tổng công suất gần 270 MW và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng.

Theo đề xuất, EVNGENCO1 sẽ triển khai 3 dự án điện mặt trời nổi gồm:



Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đại Ninh tại xã Ninh Gia, công suất khoảng 96 MW, tổng mức đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng.



Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Hàm Thuận (giai đoạn 1) tại xã La Dạ, công suất khoảng 100 MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.650 tỷ đồng.



Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đa Mi (giai đoạn 2) tại xã Đồng Kho, công suất khoảng 70 MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng.



Các dự án được nghiên cứu trên cơ sở tận dụng diện tích mặt hồ của các công trình thủy điện hiện hữu, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính của Chính phủ.﻿

Hiện nay, EVNGENCO1 cùng các đơn vị thành viên đang quản lý nhiều nhà máy thủy điện lớn tại Lâm Đồng như Đại Ninh, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đa Nhim, Hàm Thuận - Đa Mi và điện mặt trời nổi hồ Đa Mi, với tổng công suất khoảng 1.615 MW.

Dự án điện mặt trời nổi hồ Đa Mi công suất 47,5 MWp do Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đầu tư đã đi vào vận hành thương mại từ năm 2019. Đây là dự án điện mặt trời nổi đầu tiên tại Việt Nam, có sản lượng khoảng 70 triệu kWh mỗi năm, mở ra hướng khai thác hiệu quả mặt nước hồ thủy điện phục vụ phát triển năng lượng tái tạo.



Theo lãnh đạo EVNGENCO1, ngoài điện mặt trời nổi, doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu phát triển thêm các loại hình năng lượng xanh khác tại Lâm Đồng như thủy điện tích năng, điện gió, điện sinh khối và điện rác nhằm đa dạng hóa nguồn điện, nâng cao khả năng tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện quốc gia.



Trong giai đoạn 2026 - 2030, EVNGENCO1 dự kiến thu xếp khoảng 60.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển các nguồn điện mới.﻿