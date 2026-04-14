BAF muốn chia thưởng và trả cổ tức 20%, đưa CEO Siba Holdings vào Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) vừa bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kế hoạch gia tăng năng lực tài chính phục vụ lộ trình mở rộng quy mô.

Theo đó, doanh nghiệp trình phương án phát hành thêm gần 69 triệu cổ phiếu thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Song song đó, công ty dự kiến chào bán 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến nâng lên mức trên 3.700 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán phiên sáng ngày 14/4, cổ phiếu BAF hiện đang giao dịch đi ngang quanh mức tham chiếu 35.000 đồng/cổ phiếu

Bên cạnh kênh cổ phiếu, ﻿BAF dự kiến phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển với kỳ hạn 36 tháng và lãi suất cố định 10% mỗi năm.

Giá chuyển đổi được xác định dựa trên mức trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, với thời gian thực hiện vào cuối năm thứ nhất, năm thứ hai và ngày đáo hạn . Đáng chú ý, trái chủ có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại trước hạn tối đa 50% lượng trái phiếu sau 24 tháng với mức lãi suất cộng dồn 6%/năm .

Nguồn vốn thu được dự kiến phân bổ 700 tỷ đồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chăn nuôi heo và 500 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản nợ của chính tổ chức phát hành.

Chiến lược thâm dụng vốn này gắn liền với mục tiêu mở rộng mạnh mẽ hệ thống hạ tầng sản xuất, đặc biệt là việc phát triển thêm 16 trang trại mới tập trung tại khu vực Tây Nguyên và miền Trung. Theo lộ trình, tổng đàn heo nái dự kiến nâng lên 145.000 con, tăng gần gấp đôi so với thực hiện của năm 2025.

Phối cảnh mô hình chăn nuôi heo công nghệ cao trong nhà cao tầng của BAF và Muyuan

Điểm nhấn trong mạng lưới hạ tầng là siêu dự án chăn nuôi nhà cao tầng công nghệ cao tại Tây Ninh, triển khai theo hợp tác chiến lược với Tập đoàn Muyuan có tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng.

Dự án quy mô 64.000 heo nái và 1,6 triệu heo thịt mỗi năm này dự kiến khởi công vào năm 2026 và kỳ vọng mang về doanh thu hàng năm khoảng 10.000 tỷ đồng khi vận hành ổn định.

CEO Siba Holdings vào Hội đồng quản trị và kế hoạch 2026

Về quản trị, bên cạnh việc tái bổ nhiệm bà Bùi Hương Giang, Hội đồng quản trị đệ trình bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Phú vào vị trí thành viên nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Phú hiện đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siba Holdings – cổ đông lớn nhất đang nắm giữ 31,47% vốn điều lệ của BAF.

Về kế hoạch 2026, BAF đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 8.431 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 793 tỷ đồng trên cơ sở dự báo giá heo hơi phục hồi và tối ưu chi phí sản xuất.

Trước đó, kết thúc năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt trên 120 tỷ đồng trong bối cảnh toàn ngành chịu áp lực từ dịch bệnh và biến động thị trường. Đại hội dự kiến tổ chức vào chiều ngày 23/4/2026 tại TP.HCM để thông qua các nội dung quan trọng này.