Công khai giá 2 túi Hermès "bạch tạng" của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 14-4, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã chính thức ra thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản đối với 2 túi xách hiệu Hermès "bạch tạng" thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan. Đây là các tài sản đã được cơ quan chức năng hoàn tất việc cưỡng chế kê biên từ ngày 28-1 vừa qua.



Chi tiết giá trị tài sản

Theo chứng thư thẩm định giá do Công ty CP định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng thực hiện, giá trị của 2 chiếc túi.

Túi Hermès size 25 loại màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi, được định giá hơn 1,7 tỉ đồng. Túi Hermès size 30 loại màu trắng, không đính đá hay vật liệu trang trí khác, có giá trị hơn 2,3 tỉ đồng.

Trước đó, trong các phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan từng khai về nguồn gốc của 2 món đồ xa xỉ này, một chiếc được mua tại Ý và chiếc còn lại do một đại gia người Malaysia tặng.

Quy trình thi hành án tiếp theo

Theo thông báo từ THADS TPHCM, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, các bên đương sự (người được thi hành án và người phải thi hành án) có quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần, đồng thời phải nộp tạm ứng chi phí định giá lại. Các bên cũng có quyền thỏa thuận để chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà

Trong trường hợp hết thời hạn thông báo mà các bên không có yêu cầu định giá lại hoặc không đạt được thỏa thuận chọn đơn vị bán đấu giá, chấp hành viên THADS TPHCM sẽ chủ động chọn và ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để thực hiện việc bán tài sản theo quy định của pháp luật.

Mặc dù tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 6-2025, bà Trương Mỹ Lan từng yêu cầu trả lại 2 chiếc túi này với lý do đây là tài sản riêng không liên quan đến vụ án, nhưng đề nghị này đã không được chấp nhận.

HĐXX các cấp đều nhận định rằng, hai chiếc túi Hermès màu trắng của bị cáo có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có, hoặc là tài sản riêng nhưng được hình thành từ nguồn tiền do phạm tội mà có. Do đó, tòa tuyên tiếp tục kê biên, tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án.