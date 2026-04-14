MSN lọt top 3 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất từ đầu năm: Điều gì đang diễn ra?

Diễn biến này không chỉ phản ánh yếu tố dòng tiền ngắn hạn, mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn của nhà đầu tư đối với nền tảng kinh doanh và triển vọng dài hạn của doanh nghiệp. Đặc biệt, khi đặt trong bối cảnh Việt Nam đã được FTSE Russell xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, với hiệu lực dự kiến từ tháng 9/2026, những cổ phiếu có nền tảng vững chắc và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng đang trở thành điểm đến ưu tiên của dòng vốn ngoại.

Dòng tiền ngoại quay lại: MSN trở thành điểm đến chọn lọc

Thống kê thị trường cho thấy, trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chịu áp lực bán ròng, cổ phiếu của Tập đoàn Masan (Hose: MSN) lại duy trì trạng thái được tích lũy đều đặn. Thậm chí, có những phiên giao dịch ghi nhận giá trị mua ròng lên tới hàng trăm tỷ đồng, đưa cổ phiếu này trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi về dòng vốn ngoại.

Xu hướng này trở nên đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Theo thông lệ quốc tế, các quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ chủ động, thường có xu hướng giải ngân sớm vào các cổ phiếu có khả năng lọt rổ chỉ số, nhằm đón đầu dòng vốn ETF sau khi nâng hạng chính thức diễn ra.

MSN hiện nằm trong danh sách các cổ phiếu tiềm năng có thể được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế trong tương lai, bên cạnh các doanh nghiệp vốn hóa lớn khác.

MSN không chỉ hưởng lợi từ dòng tiền chung, mà đang trở thành điểm đến chọn lọc của vốn ngoại trong bối cảnh thị trường chưa thực sự đồng thuận. Việc duy trì trạng thái mua ròng bền bỉ cho thấy dòng vốn này có thể đang phản ánh một góc nhìn dài hạn hơn, khi các yếu tố về tăng trưởng lợi nhuận và định giá bắt đầu hội tụ.

Ba mảng kinh doanh bứt phá, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Một trong những yếu tố cốt lõi giúp MSN thu hút dòng tiền là sự cải thiện đồng thời của ba mảng kinh doanh chính: tiêu dùng, bán lẻ và vật liệu công nghệ cao.

Ở mảng tiêu dùng, Masan Consumer (HOSE: MCH) ghi nhận doanh thu hai tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 5.160 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tăng trưởng không chỉ đến từ việc mở rộng điểm bán, mà còn đến từ việc gia tăng giá trị trên mỗi điểm bán thông qua mô hình phân phối Retail Supreme. Số điểm bán đã mở rộng lên khoảng 420.000, trong khi số mã hàng trung bình trên mỗi đơn hàng tăng mạnh, cho thấy hiệu quả khai thác hệ thống phân phối đang được cải thiện rõ rệt.

Ở mảng bán lẻ, WinCommerce ghi nhận doanh thu hai tháng đầu năm đạt khoảng 7.872 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ, với 145 cửa hàng mới được mở, nâng tổng số điểm bán lên khoảng 4.700 cửa hàng trên toàn quốc. Điều đáng chú ý là chiến lược của WinCommerce đang dịch chuyển từ mở rộng quy mô sang tối ưu hiệu quả vận hành, từng bước trả lời câu hỏi lớn nhất của thị trường trong nhiều năm qua: khả năng sinh lời của mô hình bán lẻ hiện đại ở quy mô lớn.

Trong khi đó, mảng vật liệu công nghệ cao, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR), đang hưởng lợi từ một chu kỳ thuận lợi mang tính cấu trúc của thị trường khoáng sản. Giá APT (nguyên liệu trung gian của vonfram) đã tăng mạnh lên hơn 3.000 USD/mtu vào cuối đầu tháng 4/2026, cao hơn nhiều so với mức trung bình của năm trước. Sự gia tăng này đến từ việc nguồn cung ngoài Trung Quốc bị thắt chặt, trong khi nhu cầu từ các ngành như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và quốc phòng tiếp tục tăng.

Trong bối cảnh nguồn cung ngoài Trung Quốc ngày càng khan hiếm, MSR không chỉ là một doanh nghiệp khai khoáng, mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

MSR, đơn vị sở hữu mỏ Núi Pháo, một trong những mỏ vonfram lớn ngoài Trung Quốc, đang ở vị thế hưởng lợi trực tiếp. Doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 từ 1.700 đến 2.500 tỷ đồng, đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với nền thấp trước đó. Với tỷ lệ sở hữu lớn tại MSR, MSN có thể ghi nhận đóng góp lợi nhuận đáng kể nếu xu hướng giá khoáng sản duy trì.

Kỳ vọng lợi nhuận tăng mạnh và câu chuyện tái định giá

Sự cải thiện đồng thời của các mảng kinh doanh đang được phản ánh rõ trong các dự báo của các công ty chứng khoán. Theo SSI Research, MSN được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 2.500 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng hơn 150% so với cùng kỳ, một trong những mức tăng trưởng top đầu trên thị trường.

Trong khi đó, các tổ chức phân tích cũng đang nâng kỳ vọng đối với cổ phiếu MSN. Cụ thể, Chứng khoán VCBS đưa ra mức giá mục tiêu khoảng 111.421 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại, phản ánh niềm tin vào triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cũng như khả năng định giá lại của doanh nghiệp trong chu kỳ mới.

Ở góc độ dài hạn, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở từng mảng kinh doanh riêng lẻ, mà ở việc cả ba động lực – tiêu dùng, bán lẻ và tài nguyên chiến lược đang cùng vận hành đồng pha. Đây là trạng thái hiếm gặp trong đầu tư, khi nhiều yếu tố tích cực cùng xuất hiện trong cùng một giai đoạn.

Trong bối cảnh đó, việc MSN được khối ngoại mua ròng mạnh không chỉ là phản ứng với thông tin ngắn hạn, mà có thể phản ánh một góc nhìn dài hạn hơn: khi nền tảng kinh doanh đang cải thiện, triển vọng lợi nhuận tăng trưởng rõ ràng và câu chuyện định giá lại dần hình thành, dòng tiền thường có xu hướng đi trước.

Kết quả kinh doanh trong các quý tới sẽ là yếu tố kiểm chứng quan trọng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những gì đang diễn ra cho thấy MSN đang bước vào một giai đoạn mới, nơi câu chuyện tăng trưởng không còn đến từ một mảng riêng lẻ, mà từ sự hội tụ của cả hệ sinh thái.