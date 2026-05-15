FLC lập công ty hàng không vốn nghìn tỷ đồng, liên tục đổi tên

Sau thời gian ngắn ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, tập đoàn FLC có động thái đáng chú ý khi lập công ty hàng không với số vốn khủng.

Cập nhật tại thời điểm tháng 5/2026, CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay MSV đổi tên thành CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC. Doanh nghiệp có trụ sở đặt tại khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC được thành lập vào tháng 2/2026 với tên ban đầu là CTCP Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong, đăng ký ngành nghề mua bán, cho thuê tàu bay và cho thuê kho phụ tùng máy bay. Ngoài ra, công ty còn đăng ký thêm 192 ngành nghề khác, trải rộng từ vận tải hàng không, logistics đến bất động sản, công nghệ, khai khoáng và sản xuất thép.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn FLC góp 1.497 tỷ đồng, tương ứng nắm giữ 99,8% vốn.

Hai cổ đông còn lại là ông Trịnh Huy Linh và bà Đỗ Thị Thanh Huyền, mỗi người sở hữu 0,1% vốn. Ông Trịnh Huy Linh hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp. Được biết, ông Trịnh Huy Linh cũng đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán ARTEX.

Đến tháng 2/2026, CTCP Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong đổi tên thành CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay MSV.

Sau đó, đến tháng 3/2026, công ty đã tăng mạnh vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sau tăng vốn không được công bố.

Trước đó, Tập đoàn FLC đã chính thức tiếp quản lại quyền điều hành và quản trị hãng hàng không Bamboo Airways từ ngày 25/9/2025 và đang trong quá trình khôi phục hoạt động, quy mô cho hãng hàng không này.

Trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030, FCL đặt mục tiêu mở rộng đội bay của Bamboo Airways tăng thêm 8 - 10 tàu bay mỗi năm, hướng tới khôi phục quy mô 30 tàu bay theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt.

Trong diễn biến khác, Tập đoàn FLC vừa thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 27/05 tại Hà Nội với nội dung đáng chú ý là bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát.