EVF công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Theo đó, EVF đã miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Tống Nhật Linh để bổ nhiệm ông Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, đồng thời, EVF tuyển dụng và bổ nhiệm bà Đào Thị Lan giữ chức Kế toán trưởng của công ty thay cho ông Linh.

Trong năm 2026, EVF đã đưa ra mục tiêu kinh doanh đầy thách thức khi lần đầu tiên, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mục tiêu lợi nhuận 4 chữ số. Với mục tiêu lợi nhuận trên 1.000 tỷ, EVF sẽ đứng trước không ít cơ hội nhưng đồng thời cũng là những thách thức. Mô hình quản trị vận hành mới của EVF được chia thành 4 trụ cột chính gồm: Kinh doanh, Quản trị rủi ro, Vận hành và Quản trị tuân thủ. Do vậy, EVF cần bổ sung thêm một Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động vận hành. Công tác cán bộ cũng như kiện toàn bộ máy cấp cao là bước đi quan trọng để EVF tiến gần hơn nữa với mục tiêu trở thành công ty tỷ USD.

EVF đã lựa chọn ông Tống Nhật Linh và bà Đào Thị Lan – những nhân sự giàu kinh nghiệm và năng lực – vào những vị trí quan trọng của công ty

Ông Tống Nhật Linh (sinh năm 1988) là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) và được cấp chứng chỉ Kế toán quản trị công chứng Australia CMA bởi Học viện CMA Australia. Ông Tống Nhật Linh đã có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – bảo hiểm. Ông Tống Nhật Linh gia nhập EVF từ năm 2020 và đã công tác trong Khối Tài chính – Kế toán. Ngày 01/4/2021, ông Tống Nhật Linh được bổ nhiệm giữ chức danh Kế toán trưởng. Trong thời gian công tác với vị trí là Kế toán trưởng của EVF, ông Tống Nhật Linh đã đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dòng tài chính của công ty. Đặc biệt, trong 2 chu kỳ tài khóa 2024 và 2025, EVF đạt mức CIR thấp kỷ lục và nằm trong TOP có chỉ số CIR thấp nhất trong ngành tài chính – ngân hàng. Để có được kết quả này, ông Tống Nhật Linh với vai trò là Kế toán trưởng đã có đóng góp không nhỏ.

Để thay thế vị trí Kế toán trưởng của ông Tống Nhật Linh, EVF thực hiện tuyển dụng và bổ nhiệm bà Đào Thị Lan giữ chức Kế toán trưởng. Bà Đào Thị Lan (sinh năm 1989) là Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng (Học viện Ngân hàng). Bà Đào Thị Lan là nhân sự đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, giữ vị trí kế toán trưởng và các vị trí quan trọng tại một số doanh nghiệp, tổ chức đầu tư và bất động sản có quy mô lớn.

Việc bổ nhiệm vị trí cấp cao đối với ông Tống Nhật Linh và bà Đào Thị Lan không chỉ là hoạt động kiện toàn bộ máy lãnh đạo, mà còn thể hiện sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo đối với những cán bộ được giao trọng trách mới; đồng thời là sự khẳng định cho định hướng xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm và phù hợp với yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn tới. Đây cũng là động thái thể hiện rõ kỳ vọng của Ban Lãnh đạo trong việc nâng cao sức mạnh quản trị để đưa EVF phát triển bền vững và tiến gần hơn đến mục tiêu lớn của công ty.